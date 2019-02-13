立委反映民情 蘇揆促即時解決

2019-02-13

〔記者謝君臨、彭琬馨／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨晚與民進黨中南部選區立委餐敘，會中達成共識，將近期社會高度關注的酒駕、虐童相關案件列為優先法案處理；而為加速行政、立法部門溝通，蘇揆在會中指派特定窗口，部會問題直接和部會首長反映，政院則由秘書長擔任統籌，盼能即時解決立委反映的民情。

過年獨自上班 司機、隨扈不知情

蘇貞昌於立法院本會期開議前，依行政區域分四場與民進黨立委餐敘，除了聽取立委反映地方民意，也針對華航罷工、酒駕刑責及虐童等全國性議題，進行意見交換與討論。包含九名區域立委及三名黨團幹部參加昨晚的餐會，蘇揆在傾聽立委意見後，也請專人記錄下來，要求確實處理、回覆。

立委王定宇表示，針對虐童、酒駕部分，會中共識是列為優先法案處理，希望法務部儘速將修法版本送至立院，在週五開議後列為第一個議程；罷工部分則盼勞資雙方能體會乘客與地勤人員的痛苦，盡快達成協議；此外，台南綠能科學城目前缺乏主責單位，希望趕快把管理單位變成行政法人，事權統一。

立委陳素月指出，極端氣候越趨嚴重，中南部農業灌溉用水出現調度問題，像是她的選區彰化，農民仰賴濁水溪、八寶圳等溪流，但不少人認為今年停水期比往年還要久，導致插秧沒有水，希望水資源分配的問題要重新檢討。

據轉述，有多位立委提到違章工廠登記問題，蘇揆在現場特別提到，本會期將提出行政院版本修法，解決違章工廠登記問題。

另有一插曲，則是與會者透露，蘇院長在過年期間，仍獨自開著私家車到行政院上班，自己在辦公室內進行議題規劃，連司機、隨扈都不知情，直到大年初三才被警衛發現，趕緊通知隨扈前來。

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