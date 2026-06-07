出席「太平洋文化盛宴」 林佳龍：攜手友邦守護南島文化與共同價值

外交部長林佳龍（右一）5日晚間陪同總統賴清德（右三）出席首屆「太平洋文化盛宴」。（圖擷取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍5日晚間陪同總統賴清德出席首屆「太平洋文化盛宴」，晚宴由我國太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉聯合舉辦。林佳龍並以馬紹爾語「Iakwe」、吐瓦魯語「Talofa」及帛琉語「Alii」等3友邦傳統問候語傳遞友誼，透過美食、音樂、舞蹈及文化交流，也為今年將於帛琉舉行的第55屆太平洋島國論壇（PIF）領袖會議提前暖身。

林佳龍轉述，總統賴清德在晚宴中分享，台灣與太平洋友邦不僅共享南島語族背景與海洋文化連結，也共同珍視民主、自由等價值。多年來在國際場域彼此扶持，攜手為區域和平、穩定與繁榮貢獻力量。賴清德於2024年上任後首次出訪，就是前往馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，太平洋友邦燦爛多元的海洋文化，以及台灣與友邦之間如同一家人的情誼，都讓人留下非常深刻的印象。

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林佳龍表示，他就任外交部長以來，已3度訪問馬紹爾群島及吐瓦魯，並4度訪問帛琉，「每一次造訪友邦，都更深刻感受到台灣與太平洋友邦之間建立在彼此信任、支持上的深厚邦誼」。林也提到，副總統蕭美琴6日啟程前往帛琉訪問，實地了解台帛各項交流合作，持續深化兩國邦誼。

林佳龍指出，外交部持續推動總合外交及榮邦計畫，與友邦在新創科技、智慧醫療、數位韌性、氣候調適及永續發展等領域深化合作，未來台灣將持續與太平洋友邦並肩前行，共同守護珍貴的南島文化資產，並為下一代打造更加和平、韌性與繁榮的未來。

紹爾群島駐台大使卡蒂爾（右）為外交部長林佳龍（左）戴上迎賓花環。（圖擷取自林佳龍臉書）

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