李四川競辦質疑蘇巧慧領先民調 蘇團隊：秉持正面選舉贏得支持

針對國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室質疑民調可信度，民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱表示，民調結果顯示蘇巧慧團隊走在正確的方向上。（蘇巧慧競辦提供）

針對近期媒體公布民調，指民進黨新北市長參選人蘇巧慧微幅領先國民黨新北市長參選人李四川，李四川競選辦公室今天（7日）表示，蘇陣營自做民調與坊間具公信力的民調公司結果皆不相同，呼籲公開民調細部數據供外界檢驗，否則只是帶風向的政治操作。對此，蘇巧慧競辦回應，近來幾項民調趨勢都顯示蘇巧慧團隊走在正確的方向上，感謝越來越多市民支持。

蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱表示，藍白合期間，曾釋出李四川民調領先蘇巧慧2位數、民眾黨市長參選人黃國昌也領先蘇巧慧的民調，但蘇巧慧聽聞後仍表示自己會繼續努力、爭取支持，從未批評該民調結果、如今面對結果不如預期的民調，李四川就氣急敗壞攻擊蘇巧慧，顯然喪失應有的格局。

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吳思萱說，蘇巧慧團隊會秉持正面選舉，繼續勤跑新北29區，深入大街小巷傾聽基層心聲，提出更多照顧市民的政見與願景，期盼市民朋友支持最有活力、創意及執行力的蘇巧慧。

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