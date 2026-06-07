內幕》饒慶鈴赴中申請被否決 官員：去年偷見宋濤已違規註記

國民黨籍台東縣長饒慶鈴（左）2025年1月率團赴中國，卻未事先報備將會晤中國國台辦主任宋濤（右），相關違規情事已被移民署「註記」在案。（圖擷取自中國央視）

國民黨籍台東縣長饒慶鈴申請赴中參加海峽論壇，陸委會表明不會核准。饒慶鈴近日受訪時說，「勿低估人民智慧」，確實讓人感到可惜。知情官員今天受訪表示，饒慶鈴去年前往中國，事先未報備要見中國國台辦主任宋濤，已被移民署「註記」1次，這次聯審會否決其申請是合情合理。

據了解，饒慶鈴2025年1月率團前往中國，在北京釣魚台國賓館與宋濤見面，但行前申請書上並未告知有會見國台辦官員的行程。宋濤當天致詞稱「兩岸同胞是一家人」，應堅持九二共識及反對台獨。饒則感謝中國擴大台東釋迦輸入，並表示「在堅持九二共識、反對台獨基礎上，走交流互動之路，就能推動兩岸關係和平發展」；今年她再度申請赴中參加海峽論壇。

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知情官員指出，事實上，這幾年去海峽論壇的人很少，除了零星的政治人物外，不會有太多人去，這次只有台東縣長饒慶鈴來申請。不過，饒慶鈴去年赴中有違規的事項，沒有向主管機關揭露要在北京跟宋濤見面，已經被移民署註記1次。

官員強調，海峽論壇是中共大型統戰平台，政府已禁止中央及地方政府公職人員參加，饒慶鈴去年赴中違規在先，聯審會這次否決申請案是合情合理，她講什麼「勿低估人民智慧」這些話，則是非常不當。

官員談及，這幾年來，海峽論壇被打造成對台統戰平台，中共對台力道隨著經濟下滑也有減弱，因為中國人民失業率高、減薪，許多工人領不到薪水，年輕人找不到工作，老百姓不敢消費，大肆舉辦海峽論壇鋪張浪費，恐怕跟中國內部情況有所矛盾。

官員分析，我們觀察到的是，隨著中國經濟下滑，對台灣吸納力道已有減弱，今年海峽論壇不至於像往年鋪張浪費，或用很大力道邀請台灣這邊的人過去參加，不過中共為了充人數，會動員原本就在中國當地的台灣人參加。

官員也說，因為立委、民意代表赴中不須申請，還是會有些基層的人較容易被動員前往，例如村里長、社團幹部、民間團體的人到那邊去，不過跟過去相比已經少很多了。

他強調，這跟中國經濟下滑多少有點關係，中共動員的資源有減弱趨勢，加上政府一些反滲透、反統戰的管理，都讓台灣社會比較警覺不會過去，而且現在過去參加這種統戰活動會引人側目，像是在做不好的事或出賣台灣利益，台灣社會並不會以參加海峽論壇為榮。

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