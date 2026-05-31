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    首頁 > 政治

    沈伯洋稱北市「撒幣」卻喊窮 市府：抱賴清德大腿罵賴清德

    2026/05/31 15:58 記者董冠怡／台北報導
    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋說，北市做過很多「撒幣」政策，不太可能突然說錢「夠不夠用」。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋說，北市做過很多「撒幣」政策，不太可能突然說錢「夠不夠用」。（記者叢昌瑾攝）

    租金補貼經費明年起回歸中央、地方共同分擔，台北市長蔣萬安今（31日）回應切勿「中央請客、地方買單」；民進黨籍台北市長參選人沈伯洋說，北市做過很多「撒幣」政策，不太可能突然說錢「夠不夠用」。對此，台北市政府副發言人葉向媛反擊，「沈伯洋抱著賴清德大腿罵賴清德！」

    葉向媛表示，賴清德提出0歲至18歲津貼，沈伯洋委員不說大撒幣，還評為「減輕育兒壓力」；結果北市推出各項育兒政策，領先全國，民進黨中央政府不得不跟進，沈委員卻說成是撒幣。沈委員雙重標準，毫無邏輯已經逐漸不讓人意外，但難道他以為抱著賴清德大腿，市民就會認可嗎？

    葉向媛提到，北市府近年推出中央不做、台北做的「生生喝鮮奶」、「好孕專車」、「營養午餐免費」、「第二胎起公托準公托免費」，而北市推出的「幸福宅」、「托育工時減免」等各項政策還讓中央跟進仿效，請沈委員對市民朋友大聲說出來，你反對哪一項政策？

    台北市政府副發言人葉向媛反擊沈伯洋，「抱著賴清德大腿罵賴清德！」（北市府提供）

    台北市政府副發言人葉向媛反擊沈伯洋，「抱著賴清德大腿罵賴清德！」（北市府提供）

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