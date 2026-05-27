江啟臣訪喬治亞理工 推台中打造「機器人製造之都」

立法院副院長江啟臣（左2）獲美國喬治亞理工學院邀請，赴美國亞特蘭大深入了解該校所具備的發展資源與計畫，以深化台美AI機器人合作。（江啟臣國會辦公室提供）

台灣供應鏈深受全球倚重，立法院副院長江啟臣獲美國喬治亞理工學院邀請，赴美國亞特蘭大深入了解該校所具備的發展資源與計畫，以深化台美AI機器人合作；校方亦積極探尋雙方於台中共同打造「台灣機器人製造之都」的具體方案。江啟臣指出，台中作為生產精密機械、工具機、航太與零組件的重要產地，產業發展動態備受矚目，他提出的「TRMC」與「台中智造」願景均獲國際認同。喬治亞理工學院的工業工程、航空航太、生物醫學與環境工程等領域常年居全美之冠，有效合作將能為台中的產業升級與加值注入巨大推力。

江啟臣認為，台中具備全球罕見、能在1小時內串聯機械業完整供應鏈的「黃金縱谷」優勢，擁有巨大潛力升級為全球機器人製造與 AI 賦能的核心基地。本次造訪喬治亞理工的機器人與智慧機械研究所（IRIM）、飛行機器與實驗性自動實驗室（AREAL）、丹尼爾古根漢航空航太工程學院、人類與科技研究所（IPaT）、先進製造試驗設施（AMPF），以及校內新創引擎Create-X等機構，均有巨大收穫，期待促成未來合作帶動台中精密機械、工具機與製造業升級，並帶領廠商接軌國際、開拓美國市場。

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江啟臣提到，參訪過程中看見AI機器人及無人載具科技創新應用於各領域，其中農業種植的案例已經獲得美國農業部（USDA）支持，包含使用機器人採摘蘋果、深入地底翻土，還有利用AI偵測作物生長狀態的無人機，皆能助益台灣的農業永續發展，十分有啟發性。此外，台灣掌握半導體先進晶片製造，台中也手握精密機械製造能力，等於為發展人形機器人打下極佳基礎。台中具備從頭到腳的機器人供應鏈，結合美國的AI能力，將是互補雙贏的局面。

江啟臣表示，其中拜訪的古根漢航空航太工程學院是超過百年的研究單位，學校注重應用工程與技術實踐，有助於台灣的企業轉型與發展。台中除了漢翔外，還有不少國際航太大廠的供應鏈廠商；校方在聽完「TRMC」與「台中智造」願景後，展現出極為積極的意願，也期盼與台中在航太及無人機領域深化產學合作。

江啟臣指出，東海大學已經與喬治亞理工建立了合作夥伴，並提出「Robo Taichung」計畫，雙方預計共同在台中打造首座「人形機器人創新平台」及「智慧製造與AI實驗園區」。後續會更進一步協助台中產業，透過喬治亞理工的先進製造技術轉移，或是校方新創平台的資源幫助下爭取美國市場，最重要的是能創造台中贏、廠商贏、台灣贏的多贏局面。

江啟臣提出「ＴＲＭＣ」與「台中智造」願景，盼台中與美國喬治亞理工學院在航太及無人機領域深化產學合作。（江啟臣國會辦公室提供）

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