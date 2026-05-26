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    首頁 > 政治

    選舉大將是渣男睡人妻？陳素月回應了

    2026/05/26 12:30 記者劉曉欣／彰化報導
    前彰化縣埔心鄉長張乘瑜的私生活，因為出任彰化縣長參選人陳素月溪湖競選辦公室組織部主任，引發基層不滿。（取自張乘瑜臉書））

    前彰化縣埔心鄉長張乘瑜的私生活，因為出任彰化縣長參選人陳素月溪湖競選辦公室組織部主任，引發基層不滿。（取自張乘瑜臉書））

    民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月，被《鏡週刊》報導其選舉大將、前埔心鄉長張乘瑜是渣男，在鄉長任內劈腿多位人妻，把鄉長室當炮房，陳素月卻還讓張乘瑜出任溪湖競選辦公室的組織部主任，陳素月今天（26日）明確表示，6月底成立競選總部會正式公布完整競選團隊名單，名單確定不會有張乘瑜。

    陳素月指出，她向來對於選舉團隊的個人私事不過問，任何願意來幫忙選務工作的人，她都是非常感謝，張乘瑜是以義務職的身分來幫忙溪湖競選辦公室，負責聯繫工作，目前溪湖競選辦公室對外公布的人員名單，就只有主任委員陳永昌一人而已。

    陳素月強調，她與彰化市長參選人黃柏瑜6月底將在彰化市成立聯合競選總部，總部成立後會正式公布競選團隊名單，目前都在一邊籌備總部，一邊就人員幹部的整隊，但她很確定的說，競選團隊內的名單確定不會有張乘瑜。

    張乘瑜今天也對於報導內容全力回擊，他強調報導內容就是企圖影響選情，包括陳素月選縣長、他的媳婦劉珊伶縣議員尋求連任、前妻陳素蘭的埔心鄉代表尋求連任，才會在選前拋出不實指控。他表示，他與前妻是協議離婚，目前各自生活，也沒有侵吞賄款情事。

    前彰化縣埔心鄉長張乘瑜的私生活，再次成為基層議論的話題。（取自張乘瑜臉書）

    前彰化縣埔心鄉長張乘瑜的私生活，再次成為基層議論的話題。（取自張乘瑜臉書）

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