遭控綠友友圖利 游沛文怒嗆：無差別抹黑台灣國防產業

游沛文（右二）昨與胡振東（左一）、陳柏惟（右一）討論台灣無人機的優勢與特色。（翻攝陳柏惟臉書）

國民黨立院黨團主導三讀通過的「國防特別條例」刪除無人機產業發展等預算，昨針對無人機召開記者會指控台中的碳基科技董事長陳文宏曾任小英之友會總會長，質疑政府圖利「綠友友」，再指公司股東包括蔡英文辦公室特助洪耀南、執行長游沛文等人，游沛文近日則針對民眾黨主席黃國昌直播相關指控回應，痛批對方是「無差別抹黑與政治操作」，「受傷的不是哪一家公司，而是整個台灣國防自主能力！」

昨天國民黨記者會指控，游沛文昨未接電話、記者去電公司也未回應，不過上週黃國昌直播指控碳基一魚兩吃、陳文宏是民進黨權貴，批民進黨造謠軍購案被砍，無人機國家隊沒錢，游沛文則親上火線在IG發文回擊。

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游沛文指民眾黨與部分政治帳號，持續針對碳基科技與台灣無人機產業進行大量政治影射，不斷用「綠友友」、「賺爛了」、「軍購黑箱」這類情緒化標籤，在操作輿論，說穿了，這不是監督，而是對國防產業完全缺乏理解。

游沛文表示，軍用無人機不是消費性電子產品，從飛控、抗干擾、軍規通訊、AI自主飛行、複材製程，到飛測、海測、資安、品保與軍規驗證，每一項都需要大量研發、人力與測試成本，「真正懂產業的人都知道，台灣無人機產業長期是「高投入、高風險、低毛利」，很多業者甚至是長期苦撐，才逐步取得軍規供應鏈資格。

尤其台灣現在正在建立「非紅供應鏈」，很多材料、零組件與系統都需要重新建立來源與驗證，其成本與難度，本來就遠高於中國供應鏈，痛批對方「賺爛了」，就想抹黑整個產業。

游沛文強調，碳基投入銳鳶相關業務早已超過10年，陳董事長2025年上任，黃國昌卻硬要把10年以上的技術與供應鏈累積，扭曲成「綠友友」或「政治酬庸」，時間軸根本兜不起來，真正懂國防產業的人都知道，軍規供應鏈不是今天成立公司、明天就能接案。

游沛文提及，一年來陳董事長親自環島拜訪超過上百家供應鏈廠商，簽下數10項合作案，很多人只看到新聞、看到股價、看到政治攻防，但沒有看到背後有多少人在苦撐台灣的自主製造能力，大嘆，「現在這種無差別抹黑與政治操作，真正的結果，就是把願意投入的投資人、企業家與供應鏈夥伴逼走。」

游沛文最後說，很多人選擇留下來，是因為相信台灣應該建立自己的國防產業、自己的非紅供應鏈、自己的自主製造能力，而不是永遠依賴別人。

針對碳基被指綠友友圖利，游沛文近日也對黃國昌相關指控回擊是差別抹黑與政治操作。（翻攝游沛文IG）

游沛文PO圖指碳基投入銳鳶相關業務超過10年，陳宏文去年上任，被扭曲成綠友友或政治酬庸。（翻攝游沛文IG）

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