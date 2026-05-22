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    首頁 > 政治

    藍委稱無人機廠商有「綠友友」 陳柏惟嗆爆「軍盲立委、中國免洗筷」

    2026/05/22 06:13 記者蔡淑媛／台中報導
    陳柏惟深夜PO出昨向游沛文、胡振東請益台灣無人機的合影，強調「軍武千萬要相信專業」，反酸藍委是中國免洗筷、乞討式網紅、軍盲立委。（翻攝自陳柏惟臉書）

    陳柏惟深夜PO出昨向游沛文、胡振東請益台灣無人機的合影，強調「軍武千萬要相信專業」，反酸藍委是中國免洗筷、乞討式網紅、軍盲立委。（翻攝自陳柏惟臉書）

    前立委陳柏惟昨深夜在臉書PO出與台中碳基科技執行長游沛文、前美國飛彈作戰指揮部官員胡振東（Tony Hu）的合影，表示向兩人請益台灣無人機的優勢與特色，並強調「軍武千萬要相信專業」，更酸「不要找一些中國免洗筷、乞討式網紅、說戰車不能過橋的軍盲立委」，反擊昨天國民黨立院黨團昨召開記者會，質疑政府透過無人機產業圖利「綠友友」。

    國民黨立院黨團主導三讀通過的「國防特別條例」刪除無人機產業發展等預算，昨再針對無人機產業召開記者會質疑特定無人機公司為綠友圖利，立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇指出，台中的碳基科技董事長陳文宏曾任小英之友會總會長，公司股東還包括前總統蔡英文辦公室特助洪耀南、執行長游沛文等人，質疑政府圖利「綠友友」相關標案與補助。

    羅廷瑋、徐巧芯等人指碳基科技涉足環境資源、綠能及無人機產業，得中科院1.5億元標案，又獲經濟部產發署4倍補助。

    對此，陳柏惟昨深夜PO文表示，「畫面是今天拍的台灣無人機組裝部件，以及碳基科技執行長 Stacy Yu（游沛文）、前美國飛彈作戰指揮部 Tony Hu（胡振東），跟他們請益台灣無人機的優勢與特色。」強調台灣無人機技術與國際國防合作具有專業背景，反擊外界「綠友友圖利」指控。

    陳柏惟表示，「軍武這種東西，就跟投資與詐騙同時出現在你的河道，孰真孰假，反映你對事實的判斷能力。」他強調「軍武千萬要相信專業」，並酸「不要找一些中國免洗筷、乞討式網紅、說戰車不能過橋的軍盲立委，這些人只會叫你上戰場，還嫌你戰鬥姿勢難看。」暗批藍委不懂軍事，刪除無人機預算後又對相關產業進行政治抹黑。

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