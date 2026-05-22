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    首頁 > 政治

    蔡英文：要讓全世界覺得「不能沒有台灣」

    2026/05/22 00:39 記者陳昀／台北報導
    前總統蔡英文（左）昨受邀到台北醫學大學演講。（蔡英文辦公室提供）

    前總統蔡英文（左）昨受邀到台北醫學大學演講。（蔡英文辦公室提供）

    前總統蔡英文昨受邀到台北醫學大學演講，被學生問及如何看待香港2047大限及台灣未來定位？蔡直言，台灣必須為未來的每一天做準備，國人為了台灣何去何從辯論、互相挑戰不是壞事，才能為危機做準備，最關鍵的是台灣人有個重要使命：讓全世界「不能沒有台灣」。

    面對學生提問香港「一國兩制」50年不變的期限將於2047年結束，也讓人思考屆時台灣將在國際上扮演什麼角色？蔡英文笑稱，這是她從擔任陸委會主委20、30年來，每天都要面對的問題，2047年太久了，現在才2026年，「你必須為未來的每一天做準備」。

    蔡英文指出，台灣社會看似紛擾，為了未來定位、何去何從吵吵鬧鬧，但「吵鬧不是壞事、有爭議也不是壞事」，當國家人民不辯論、不互相挑戰，大家都視一切理所當然、一片和諧，等到危機來臨時，就會措手不及。這個國家要何去何從、跟鄰居建構什麼樣的關係，是台灣獨有的問題，我們要自己找出解方。

    蔡英文強調，我們不能只是吵架，還是要理性對話，全台灣要有兩大共識，第一、民主自由不可被傷害、必須強化，第二、要讓全世界覺得「不能沒有台灣」，現在國際社會已經隱隱約約有所體會，「不然他們要到哪裡找晶片？」

    談及台灣的半導體與AI產業，蔡英文指出，台灣的晶圓產業不是平地而起，我們在AI世代的很多技術跟量能，都是從消費者的電子用品實際累積的，要找到有同樣能力的國家還真的不多，但如果停滯不前，總有一天會被趕上、甚至被取代。台灣人只有一個重要使命，千萬不能被取代，要讓全世界「不能沒有台灣」！

    蔡英文結束演講後，被學生簇擁合照。（蔡英文辦公室提供）

    蔡英文結束演講後，被學生簇擁合照。（蔡英文辦公室提供）

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