教長訪視嘉義市學校 王美惠爭取逾千萬教育經費

鄭英耀訪視後（左三）允諾協助改善嘉市學校教育設施，經費逾千萬元。（記者丁偉杰攝）

教育部長鄭英耀今天由立委王美惠陪同到嘉義市訪視高中職及國小，在王美惠爭取下，鄭英耀允諾協助嘉義女中改善紅土網球場等多個學校教育設施需求逾1270萬元經費；鄭英耀強調，學校運動環境與校園設施改善是教育部高度重視工作，唯有完善基礎建設，才能讓學生安心學習、健康成長。

鄭英耀由王美惠、市府教育處長郭添財等人陪同先後到嘉義家職、嘉義女中、嘉義特殊教育學校及蘭潭國小視察，關心學生學習環境與校園建設需求。

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鄭英耀表示，教育部支持嘉義家職學生參與「青年百億海外圓夢計畫」，前往日本進行跨國學習交流，希望提供學生更多學習與成長機會。

嘉女目前已獲教育部核定游泳池維修經費370萬元。鄭英耀視察時更當場承諾，將再協助嘉女紅土網球場改善經費110萬元，改善學生運動環境。

鄭英耀說，校園地坪整修工程，將永續環境概念融入，這將成為打造循環經濟校園示範區，教育部將補助300多萬元經費，協助嘉市蘭潭國小等校園改善。

嘉義特教學校也提出多項校園改善需求，包括電力系統更新、黑板樹及鳳鈴木等危險樹木移除，其中電力系統更換約需600萬元、樹木移除約需260多萬元等工程需求，鄭英耀均承諾協助處理。

王美惠表示，嘉市學校未來若有需求，她會持續協助向中央爭取經費，改善校園環境，提供孩子更安全、完善的學習空間。

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