陷侄子遶境暴力、胞弟黑金疑雲 蔡春綢喊冤：我黑什麼？

民眾黨立委蔡春綢。（記者陳逸寬攝）

北港朝天宮遶境期間爆發暴力事件，朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財涉率眾圍毆80歲老婦惹議，意外扯出民眾黨立委蔡春綢相關基金會爭議。時代力量今更指出，蔡春綢不只與胞弟共用服務處、朝天宮金流不明，且服務處二樓疑成聚賭空間等；引來蔡春綢今早回應，她們家在地服務已久，經得住外界質疑，強調她從未黑金，神情明顯激動。

民眾黨立法院黨團今（19）早舉行「四大支柱？四大皆空」記者會，批評賴執政兩年來各項重大政策承諾跳票，並在記者會後接受媒體提問。由於時代力量同一時間召開記者會指控民眾黨蔡春綢是胞弟蔡咏鍀安插的「人頭立委」，且其服務處相互共用，加上朝天宮金流流向疑雲，服務處二樓疑成聚賭空間等，詢問蔡春綢看法。

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蔡春綢回應，過去近40年投入體育和教育體系，曾是中華民國田徑國家隊成員，並在北港高中教書35年，退休後投入公益領域，而家人也多出身軍公教，對自身品德相當要求。談及外界質疑胞弟與她共用服務處，蔡春綢説，那個服務處已存在十幾年，從她弟弟做民代、議員，再為朝天宮服務，加上她進入國會，為地方的服務始終持續進行。

針對胞弟之子蔡晉財的暴力事件，蔡春綢表示，這起事件發生在搶轎之後，但檢視案件畫面，她都沒有看到侄子打人、也沒看到所謂的教唆，整段影片清清楚楚，更説「欲加之罪，何患無辭」，強調自己家族經得起檢驗。

蔡重申，她始終譴責暴力，而全案已進入司法程序，希望外界不要斷章取義，尤其是她，強調自己是一張白紙，激動叫屈「我有黑金嗎？我黑了什麼？」

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