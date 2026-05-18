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    首頁 > 政治

    美重量級參議員擬推「犯台制裁法案」 祭全面關稅嚇阻北京

    2026/05/18 02:50 國際新聞中心／綜合報導
    美國共和黨重量級參議員葛蘭姆表示，他將提出一項嚴格的「預防性制裁法案」，內容是如果中國入侵台灣，美國將馬上祭出全面性的關稅與經濟制裁，讓北京付出沉重代價，藉此嚇阻中國對台動武。（法新社檔案照）

    美國共和黨重量級參議員葛蘭姆表示，他將提出一項嚴格的「預防性制裁法案」，內容是如果中國入侵台灣，美國將馬上祭出全面性的關稅與經濟制裁，讓北京付出沉重代價，藉此嚇阻中國對台動武。（法新社檔案照）

    與美國總統川普關係密切的共和黨重量級參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）17日表示，他將與阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）提出一項嚴格的「預防性制裁法案」，內容是如果中國入侵台灣，美國將馬上祭出全面性的關稅與經濟制裁，讓北京付出沉重代價，藉此嚇阻中國對台動武。

    葛蘭姆：川普若暫緩軍售須說明與中協議

    至於川普聲稱將考慮是否批准對台軍售案，葛蘭姆在接受國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時表示，如果川普最後決定不批准，「我尊重他的決定，但我希望他能向國人解釋清楚，他拒絕軍售是因為與中國達成什麼協議？」

    主持人維爾克（Kristen Welker）問到，葛蘭姆是否仍然希望川普批准軍售案？「還有你剛剛提到的制裁方案，他會支持嗎？」葛蘭姆表示，他尚未與川普直接討論過這項制裁法案，「但我相信國會有強烈共識支持這個法案。當初如果我們對俄羅斯也採取類似措施，明確警告他們說：『只要你敢攻打烏克蘭，馬上就會付出經濟代價』，俄羅斯可能就不敢輕易入侵。」

    葛蘭姆說：「因此現在我們要對中國做相同的警告，明確告訴他們，只要你敢對台灣動武，你的經濟馬上會受到嚴重打擊。我也希望政府能支持這項制裁方案。」

    葛蘭姆強調，對台軍售案取決於川普的判斷，「但我會鼓勵他盡可能強化台灣的防衛能力，讓中國不敢輕舉妄動。在台灣議題上，如果我們稍微示弱，中國就會得寸進尺。但我也要強調，我們不希望發生戰爭，也不希望衝突升高，我們的目標就是維持現狀。」

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