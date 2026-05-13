國民黨彰化縣長提名歹戲拖棚 黨中央與地方派系妥協打破原則

國民黨中常會徵召考紀會前主委魏平政（右）參選彰化縣長。國民黨主席鄭麗文（左）說，國民黨是抱著必勝決心打彰化縣選戰。（記者羅沛德攝）

記者劉曉欣、張瑞楨／特稿

國民黨彰化縣長提名作業「歹戲拖棚」，諸多「髮夾彎」讓外界看得霧煞煞。表面上，黨中央未提名「最強參選人」謝衣鳯，原因是她的父母與弟弟反對；實際上，最終徵召魏平政，是國民黨中央與地方派系角力衝突與妥協的結果，如果敗選，將重創黨中央與鄭麗文威信，如何整合地方山頭派系，如何讓選民接受被視為「空降」的魏平政，是國民黨亟待克服的難題。

這場提名之爭，原本是立委謝衣鳯與兩位前副縣長洪榮章、柯呈枋的三人競爭，最後卻是在縣黨部主委蕭景田力薦下徵召魏平政，民眾黨蔡壁如也在此時宣布參選彰化縣長，外界解讀是，國民黨大喊「藍白合」，卻推出目前支持度不高的人選，在「有機可乘」之下，蔡壁如希望自己能取而代之，成為藍白彰化縣的共主，是否能如願，目前仍混沌，但肯定會為國民黨的選情再添變數。

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彰化縣是百萬人口大縣與「搖擺縣」，年底縣長選舉是兩年後總統大選的前哨戰，謝衣鳯被視為呼聲最高的接棒人選，原本期待透過民調取得提名，國民黨中央卻直接徵召，基層難以理解為何轉變，而徵召的「空降」人選，正是幫蕭景田打贏官司的「王牌律師」魏平政，20年前曾以無黨身分參選社頭鄉長，最後輸給了國民黨提名的蕭如意，這段過程並非「往事如煙」。

這場彰化縣長提名大戲，明著是「政三代」謝衣鳯有家族不同意的障礙，卻暗藏著黨中央與地方派系的角力與妥協，國民黨需要鞏固藍營「農漁水、軍公教」鐵票，更需要派系角頭的人脈與財力相挺，從賽局理論的觀點分析，黨中央無力移除謝家的障礙，徵召實力與財力雄厚的蕭景田所推薦的人選，就成為最佳選擇，不過，成也派系勢力，敗也可能是派系角頭，未來如何整合，將是能否勝選的關鍵。

國民黨彰化縣長參選人魏平政在國民黨彰化縣黨部主委蕭景田（左）、組發會主委李哲華（右）陪同下召開記者會，說明參選理念。（記者羅沛德攝）

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