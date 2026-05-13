為決策負責！謝衣鳯：彰化若敗選 鄭麗文應比照蔡英文請辭黨主席

國民黨立委謝衣鳯今晚接受資深媒體人黃暐瀚專訪。（翻攝自風傳媒YouTube）

國民黨2026彰化縣長提名，徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，原本民調最高的立委謝衣鳯未獲提名。謝衣鳯今晚接受資深媒體人黃暐瀚專訪時表示，提名一個沒有民意基礎的人選彰化縣長，幾乎沒有贏的機會，如果將來敗選了，黨中央就要為這個決策負責。

謝衣鳯舉2022年九合一大選為例，她說，當時民進黨主席蔡英文對很多縣市有個人想法，就跳過黨內初選或民調，直接以她的意志徵召，結果大敗，蔡英文就為自己的決策負責下台。

請繼續往下閱讀...

主持人追問，彰化若敗選，國民黨主席鄭麗文就要下台？謝衣鳯說，黨中央不聽基層的意見，光憑黨部主委的意見，就徵召一個沒有地方民意基礎的人出馬選縣長，就要為自己的決策負責。

她說，去年12月鄭麗文到彰化來，還當著許多幹部、黨代表說「謝衣鳯就是最強人選」，怎麼換了新的縣黨部主委，就換一個過去經歷民調、沒經過選戰洗禮的人出馬選縣長。這是不是代表，以後選縣長，你都不用耕耘，只要縣黨部主委點頭，就可以獲得黨中央的提名。

謝衣鳯還爆料說，魏平政曾當著媒體的面說，只要謝衣鳯要選、他就不選，結果今天魏平政被徵召了，他有說不要嗎？「我從來沒有說不選」，這是不是魏平政從頭到尾就把她抬出來作一個「幌子」，而那些一直期待她出馬的支持者，「我怎麼交代」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法