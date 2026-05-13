區桂芝喊「台灣人是中國人」 吳欣岱批：領納稅人錢卻附和統戰

台灣基進台北市議員參選人吳欣岱。（資料照）

北一女中教師區桂芝近日受訪說，她主張台灣「零軍購」，因為「台灣人就是中國人」引發撻伐，而北一女態度卻消極應對。台灣基進台北市議員參選人吳欣岱呼籲，教育局應嚴正看待區桂芝言論對教育現場及教育者身分的負面影響，切莫再讓統戰敘事利用民主侵害民主。

吳欣岱認為，此事若持續拖延，不僅傷害所有認真守住專業分際的一線教師，更將對孩童的國家與國際局勢認知造成隱憂。

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吳欣岱表示，大眾對區桂芝的言論感到反感，並非因為她個人的政治立場，而是她屢屢以「教師身分」，發表與中國統戰敘事高度吻合的言論。這不僅讓整體教育專業的形象跟著受損，也連帶影響了社會對於國防意識的觀感。

吳欣岱強調，政府一直對教育人員訂有明確的倫理規範，正是因為老師具有高度的社會影響力，職位越高，道德操守的要求標準也理應越高。判斷一件事是否符合教育倫理，應以公眾利益為原則，並評估其言行是否引發民眾的負面觀感。

吳欣岱直言，核心問題絕非談統一算不算言論自由的問題；問題在於，一位領取納稅人薪水、未來由國家支付退休金的公立學校教師，卻屢次利用職務身分附和企圖侵略台灣的敵國言論，主管機關必須對此正面回答，不容模糊帶過。

為凸顯職業倫理的界線，吳欣岱舉例，若一個軍人公開宣稱「中國打來台灣最好不要抵抗」，國人也絕對不會相信他能保家衛國，在民主社會裡，老師最核心的責任是培養學生獨立思考，不是替任何的政治立場背書。區桂芝打著台灣教師的名號，卻公開喊話要台灣人承認自己是中國人，這樣的言論，大眾該如何期待她能盡責教育台灣的下一代？

吳欣岱也指出，中國對教師言論有著極嚴格的管控，2026年更提出教師「二十條紅線」，嚴格禁止任何醜化黨和國家形象的言論；在中國，老師若批評政權，可能隔天就失去教職。反觀台灣，卻有人濫用民主給予的自由，持續替威脅台灣民主的政權發聲，這讓許多基層教師感到極度不平衡。

吳欣岱說，這幾年持續關心教育現場，看到的是認真教學的老師被過量的行政工作和失衡的申訴制度慢慢消耗，最終被迫離開教育現場。結果造成真正有熱忱的人撐不住，但制度面對像區桂芝這樣真正有問題的狀況時，卻顯得束手無策，因此強烈要求北市教育局扛起主管機關責任，導正教育風氣。

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