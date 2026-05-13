民進黨正式提名沈伯洋 網瘋敲碗「謝寒冰下跪」......本人回應了！

沈伯洋確定代表民進黨參選台北市長。（記者田裕華攝）

名嘴謝寒冰日前嘲諷立委沈伯洋，放話稱民進黨若真的提名他出線選台北市長，就發雞排、下跪直播，甚至還能去幫忙站台。而今綠營正式徵召沈伯洋參選，大批網友在線等謝寒冰下跪。

早前傳出沈伯洋可能代表民進黨出來與現任台北市長蔣萬安競逐時，藍白就出現不少嘲諷聲浪，酸沈伯洋將會幫助藍白選情。而謝寒冰前幾天在自己的直播節目上還撂話，說民進黨主席賴清德如果真的提名沈伯洋，他就發雞排，並下跪直播，甚至去幫沈伯洋站台，「絕不食言！」

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今天（13日）民進黨正式提名沈伯洋，馬上有大批網友湧現呼叫謝寒冰，「要說到做到ㄟ」、「發雞排跟站台先不用，想看你下跪而已」、「大家在等寒冰跪」、「謝寒冰沒差吧，他跪得很習慣了」、「不要又是超速啦」、「沒有雞排沒關係，我就敲碗看他跪著直播」、「站台就算了帶衰！跪著直播想看耶！」、「我很想要看這種嘴臉的老男人跪著發雞排」。

綜合媒體報導，謝寒冰今天宣稱正在徵詢店家，預計下週分別在中天和TVBS發雞排，還說如果沈伯洋也到場，他會請吃牛排。至於有沒有要跪，他說一樣下週某天晚上「跪著直播」，但沒說確切日期。

謝寒冰不忘酸，他之所以支持沈伯洋參選，是因為對方可以帶來意想不到的話題與討論度，「自帶歡樂效果」，如果沈伯洋真的邀請站台，他「一定只罵蔣萬安，絕對不會罵沈伯洋」。

名嘴謝寒冰。（圖翻攝自謝寒冰粉絲團）

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