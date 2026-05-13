曾當面問柯文哲這是不是買官 林靖冠踢爆朝天宮每年捐幾百萬給蔡春綢的基金會！

民眾黨立委蔡春綢。（資料照）

曾擔任北港朝天宮董事長的80歲前立委曾蔡美佐，遭圍毆事件持續延燒，前陣子退黨的前民眾黨雲林黨部主委林靖冠昨（12日）爆料，現在由雲林縣議會副議長蔡咏鍀擔任董事長的北港朝天宮，每年都捐幾百萬到民眾黨現任不分區立委蔡春綢（蔡晉財的姑姑）當理事長的基金會！林靖冠還透露，過去他就曾當面質問前主席柯文哲「蔡春綢是不是買官？」但柯文哲到現在都不敢回答。

蔡咏鍀之子蔡晉財本月7日撂人圍毆曾蔡美佐，被稱為「北港皇太子」的小霸王蔡晉財的背景，近日也被翻出來在網上受到熱議。爸爸不只從曾蔡美佐手中，接下北港朝天宮董事長位置，還是地方議會副議長；媽媽黃美蘭本身也是北港鎮民代表會主席，與警界人士私交甚篤；其姑姑更是今年上任的民眾黨立委蔡春綢。

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林靖冠12日在政論節目《新台派上線》指稱，蔡家原本在雲林北港並沒有這麼大的勢力，是民眾黨讓他們一家在地方坐大。他還拿出曾蔡美佐家族提供的一份資料，指稱由黃美蘭成立、號稱致力關懷雲林偏鄉、照顧弱勢族群的社福組織「中華陽光推展關懷協會」，現任理事長就是蔡春綢，自成立以來每年都從蔡咏鍀當董座的北港朝天宮拿到幾百萬。

從林靖冠出示在鏡頭前的資料可以看到，北港朝天宮擬在今年10月辦理第3屆「樂活長青繪愛北港」活動，指名讓中華陽光推展關懷協會承辦，預計給138萬6500元。林靖冠意有所指表示，「這個基金會每天在幹嘛，你們上網就知道，基金會成立這麼久以來，有沒有在好好工作？有沒有真的幫助人？你們上網去看就知道了，我是不予置評。這只是一張（資料）而已，還有很多啦，一年就是幾百萬。」

根據中華陽光推展關懷協會官方臉書，最近一次更新是2月7日，簡介似乎是多年前所撰寫，一直未做更改，稱「中華陽光推展關懷協會於今年民國104年邁入第三年……」，推算該協會是在2013年成立。而蔡咏鍀是於2010年首度當選北港朝天宮董事長，並多次連任。

林靖冠還透露，他早就懷疑不分區立委的位置是蔡春綢「買來的」，而且他老早就當面質問過柯文哲，約莫兩、三個月前他去嘉義張啓楷的競選服務處，他跟某中央委員就跟柯文哲提到地方盛傳蔡春綢「買官」，柯文哲卻支吾稱不知道，他要回去問看看，過了些時日再問，柯文哲又是說自己搞不清楚狀況，讓他和那名中央委員氣到拍桌。

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前民眾黨雲林縣黨部主委林靖冠。（取自林靖冠臉書）

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