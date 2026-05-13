姪子才撂人打曾蔡美佐 他曝蔡春綢傳訊「恐嚇」別再爆民眾黨料！

民眾黨立委蔡春綢。（資料照）

高齡已80歲的曾蔡美佐，日前遭現任北港朝天宮董事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀之子蔡晉財撂人圍毆受傷送醫，民眾黨立委蔡春綢被爆出，就是蔡晉財的姑姑，台灣政壇的地方黑金問題再次浮上檯面掀熱議。前陣子退黨的前白營雲林黨部主委林靖冠近日爆料，指稱蔡春綢因為他最近頻上節目揭露白營內部黑料，「恐嚇」他別再「胡說八道」。

在地方上有「北港皇太子」之稱的蔡晉財，在他撂人毆打同樣也曾擔任北港朝天宮董事長的曾蔡美佐，引發社會關注之後，其背景也被翻出，除了父親蔡咏鍀，其母親黃美蘭本身也是北港鎮民代表會主席，與警界人士私交甚篤，姑姑更是今年上任的民眾黨立委，讓有不少前科的蔡晉財橫行鄉里有恃無恐，許多民眾敢怒不敢言。

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而林靖冠昨天（12日）在政論節目《新台派上線》直言，蔡家在雲林北港勢力越來越大，讓蔡晉財能夠被當「太子」，民眾黨前後任主席柯文哲和黃國昌「要負很大的責任」。林靖冠稱，蔡家原本在北港也沒有這麼大的勢力，是在蔡咏鍀有副議長這個位置，蔡春綢上任立委的加持之後，勢力才進一步坐大。

林靖冠在節目上就問蔡春綢，「妳什麼時候加入台灣民眾黨的？我跟大家講，台灣民眾黨的不分區立委，請問他們都何時加入民眾黨的？有可能在提名的前幾天才加入的啦！」林靖冠繼續罵：「民眾黨說什麼海選啦，社會大眾都被他們騙了，他們都是喬好的時候才來的。他們不是講求理性、務實、科學、公開透明嗎？結果都是黑箱作業嘛！所有都是假的！」

林靖冠還說，黃國昌前幾天開直播時提到他，稱自己最討厭地方派系跟黑道，「結果呢？柯文哲的不分區提名放入蔡春綢，她不是派系嗎？而且黃國昌最近常常下去雲林，去的地方不是地方派系嗎？黃國昌跟地方派系見面時，整天都在念我林靖冠，說一定不要讓我當選。中央委員跟我說的，說在中央委員會講到我的問題，黃國昌去地方派系要求不讓林靖冠當選，在第一選區林內、斗六、莿桐，一定別讓我當選！我跟你講，讓不讓我當選不是你黃國昌決定，是人民決定的！」

林靖冠還爆料，蔡春綢最近曾傳訊息給他姐姐林淑芬，要她轉告自己不要胡說八道。主持人李正皓聽到這邊驚呼「她恐嚇你？」林靖冠表示，「這是不是恐嚇就看個人的內心是怎麼想的」。

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