王鴻薇翻「針孔案」轟沈伯洋被灌爆 網嗆：黨內追蹤器先搞清楚

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

民進黨今（13）日宣布徵召立委沈伯洋參選台北市長，國民黨立委王鴻薇隨即於社群平台發難，引用警方調查資料指控沈伯洋先前聲稱「家門口遭裝針孔報案成死局」一事為謊言，實則是查無不法的烏龍事件，批評其傷害基層警員尊嚴。然而，此舉卻引發大批網友反擊，嘲諷「國民黨的追蹤器跟老鼠的事情都不管，跑去管到別黨的候選人身上？」

王鴻薇指出，沈伯洋過去指控家門口遭裝針孔偷拍，且報案後無疾而終，但根據北市警方的調查，該車輛並無偷拍犯罪事實，查無不法。她痛批沈伯洋以「死局」形容警方的處理極不公平，認為候選人應尊重警察執勤。

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對此，網友紛紛提起國民黨近期發生的李乾龍追蹤器事件及台北鼠患問題，怒嗆王鴻薇「妳自己黨內的追蹤器羅生門先搞清楚好嗎？還是妳不敢搞清楚？」、「所以老鼠的事情要翻篇了嗎」、「這齣國民黨自導自演的戲演完了嗎？還是腰斬了？」、「這題應該問乃菁她有經驗！話說後續？」、「都幾月了還不審預算，急著發文罵Puma是多怕？」、「把名字遮掉好像可以用在李乾龍身上」、「國民黨的追蹤器跟老鼠的事情都不管，跑去管到別黨的候選人身上？」、「欸！妳是不是在臭自家的副主席啊？是的話要說欸，這種黨內互打的戲最好看了呢！」

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