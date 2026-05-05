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    首頁 > 政治

    怕被送老鼠？ 王鴻薇被堵訪語塞 周軒諷：各位是否繼續北鼠送薇？

    2026/05/05 11:15 即時新聞／綜合報導
    王鴻薇今在立院被問到「北鼠送薇」一事，急忙說「我去開會」就關門離去。對此，周軒諷刺地說：「各位是不是要繼續北鼠送薇呢？」（記者陳逸寬攝）

    王鴻薇今在立院被問到「北鼠送薇」一事，急忙說「我去開會」就關門離去。對此，周軒諷刺地說：「各位是不是要繼續北鼠送薇呢？」（記者陳逸寬攝）

    台北市近期陷入「安鼠之亂」，國民黨立委王鴻薇為了護航台北市長蔣萬安，昨（4日）聲稱民進黨操作「造鼠計畫」自導自演，引起網友不滿，更有人揚言「北鼠送薇」，要把抓到的老鼠送到王鴻薇服務處。王鴻薇今（5日）在立院被問到此事，急忙說「我去開會」就關門離去。對此，政治工作者周軒諷刺地說：「各位是不是要繼續北鼠送薇呢？」

    周軒今在臉書發文指出，有媒體在立院國民黨團大會堵到王鴻薇，並問她對於「有人要抓老鼠送到服務處」一事怎麼看，當下王並未正面回應，只說：「我……我……我去開會。」媒體隨後追問「會擔心服務處被送老鼠嗎」，王鴻薇並未回應，而是把會議室的門關起來。周軒對此諷刺地說：「看起來王委員還是沒有感受到台北市民想要她了解市政的善心，是不是各位還是要繼續『北鼠送薇』的活動呢？」

    許多網友留言表示：「王奶奶鼠期將至。」、「真是不見老鼠不掉淚，送鼠送到家就對了！」、「敢起頭造謠還好意思躲？」、「應該是真的有人抓到送過去，會怕了。」、「沒反對，也沒說不行啊！那一選區或台北的市民可以送過去了！」、「抱頭鼠竄。」、「鼠給你看～」

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