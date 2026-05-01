「絕頂聰明」的胡志強曝新造型 網急喊「維持現狀最好」

前台中市長胡志強PO出AI髮型分析圖，稱最愛「側分油頭」。（擷取自胡志強臉書）

近期社群網站流行AI髮型分析，不少名人瘋玩AI新髮型，前台中市長胡志強多年不變的「絕頂聰明」造型深植人心，他也貼出最新髮型，還許願最想擁有「側分油頭」，不少人讚「胡式幽默」；也有人看完他的新造型後評論他竟有明星臉，像納豆、「我好像看到白雲」，但最多人急喊「原來的樣子最帥了、不要改」、「爆炸頭果然不是所有人都能駕馭的」。

近來不少名人瘋AI新髮型，連前總統蔡英文也PO出她的AI新髮型，讓不少人眼睛為之一亮，胡志強招牌「絕頂聰明」形象多年不變，也在臉書PO出他的15種AI新髮型照，他還許願最想擁有「側分油頭」造型，笑翻一票人，讚「胡式幽默」不變。

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不少人也湧入評論他的新造型，很多人說有明星臉，有的被說像藝人納豆、袁惟仁，還有人留「我好像看到白雲」，但最多人則是急喊「現在的樣子最帥」、「不要改」。

不過，胡志強貼變髮型造型後也正經發文，不管髮型換了幾回，立場沒變、笑容沒變、對這片土地的感情也沒變，「對台灣好我就支持！」；「AI分析說我髮際線後退，沒關係，眼界有往前走就好」。

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