藍營議員質疑蘇巧慧競辦選才 翁震州批李四川放任抹黑

民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室總幹事吳秉叡公布競選組織架構，包括立委張宏陸、林楚茵，前立委羅致政等人在內；藍營議員今質疑蘇巧慧團隊用人標準。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室總幹事吳秉叡昨（4月30日）公布競選組織架構，包括立委張宏陸、林楚茵，前立委羅致政等人在內；藍營議員今質疑蘇巧慧團隊用人標準，指羅致政過往疑捲入婚外情偷拍的疑雲未解，以及團隊核心決策權仍掌握在蘇貞昌時期的老臣，對此，民進黨新北市議員翁震州批評國民黨新北市長參選人李四川放任國民黨發言人抹黑對手，他盼多點政見、少點口水，才是市民之福。

吳秉叡昨公布競選組織架構，包括組織群召集人為立委張宏陸，文宣群召集人為立委林楚茵，政策群召集人為前立委羅致政。

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國民黨新北市議員呂家愷酸說，蘇系總動員，多位立委入列，蘇系第一大將立委吳秉叡，師徒終究難敵世襲，「大師兄比不上大公主」，只好出任團隊總幹事，肩負保駕護航重責。

呂家愷質疑，羅致政2年前疑捲入婚外情偷拍不雅片，另疑似偷錄與長官、時任行政院長蘇貞昌間的對話，至今疑雲未解，他抨擊，羅致政現在負責政策，就是蘇巧慧中意的副市長人選，他質疑「這種疑似偷拍、偷錄的人夠格嗎？」他說，這種為了選舉，不顧道德標準的行為，「水獺媽媽要如何告訴孩子？」

國民黨新北市議員江怡臻則說，蘇巧慧公布了競選團隊，看似聲勢浩大，其實就是一場「蘇家大宅門」的權力復辟，完全不演了，核心決策權仍牢牢掌握在吳秉叡、張宏陸等蘇貞昌時期的老臣手中，延續「蘇氏王朝」政治遺產，「老管家、舊師爺們」緊緊包圍蘇巧慧，團隊外掛年輕發言人，核心卻是20年前的舊班底與考古式組織動員，「這不是如今新北市民要的團隊與遠景」。

翁震州表示，李四川人前口口聲聲說「絕不打負面選戰」，人後卻放任國民黨發言人持續抹黑對手，呼籲李四川不要躲在年輕人後面下指導棋，如此雙面手法，只會被市民看破手腳。

他指出，蘇巧慧不只是最早提出政見的市長候選人，更按部就班、一步一腳印積極勤走基層，昨天也公佈競辦架構，展現新北隊團結力挺蘇巧慧的決心和氣勢。

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