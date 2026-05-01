侯友宜、李四川軍購態度兩樣情！卓冠廷批：國民黨的悲哀

侯友宜、李四川面對軍購的態度兩樣情。（資料照）

國民黨爆發「軍購之亂」，新北市長侯友宜昨表態支持政院版軍購，而國民黨新北市長參選人李四川今回應，「國民黨的立委，一定會做最好的審定」。對此，民進黨新北市議員卓冠廷批評，侯友宜、李四川兩樣情，就是國民黨的悲哀。

卓冠廷在臉書發文表示，侯友宜昨天等同表態了支持政院版軍購，反觀想著要接棒的李四川，態度卻還在「保障國家有必要，國民黨立委會做最好審定」含糊其詞。

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卓冠廷說，會有這樣的差異是因為，沒有選舉壓力的國民黨市長，可以回歸現實，支持國家提升國防預算；但準備要選舉的候選人，卻被中國國民黨中央的「黨意」綁架，不得不在削弱台灣軍購預算上配合演出。他怒轟，現實就是如此，為了配合國民黨荒謬的黨意，賠上自己的選情，還要賠上台灣人的安全。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「KMT只會騙，選前選後不一樣」、「老四川講話時像清朝的化石」、「軍購不要再拖了，2026藍白看要倒多少」、「沒有總統大夢的侯友宜才是正常版，想想也是挺悲哀的」、「國民黨內就是沒要選舉的『很正常』，要選舉的為了『黨內提名』都要聽從『黨意』」。

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