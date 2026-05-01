立委邱議瑩陪同 賴瑞隆參加大武壠歌舞文化節

賴瑞隆（右二）由邱議瑩（左二）陪同，參加大武壠歌舞文化節。（圖擷自賴瑞隆臉書）

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（1）日專程來到日光小林社區，參加第12屆大武壠歌舞文化節，與大家一起參與莊嚴的點火祈福儀式；他強調「小林是高雄珍貴的寶藏」，深刻感受到族人對這片土地的熱愛。

2026年第12屆大武壠歌舞文化節於5月1日至2日在高雄杉林區日光小林社區舉行，主題為「握土．返原」，展現莫拉克風災後，族人重生、回歸土地的榮耀。活動重點包括《握土．返原環境劇場》、傳統「禁向」與「祈雨」祭儀、大滿舞團演出、日光草地音樂會及漁笱市集。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆今天由立委邱議瑩陪同參加大武壠歌舞文化節，他表示，這一天也是族人傳統的「禁向」祭儀，依循古老智慧，在雨水豐沛的春耕時節暫停各項歌舞與狩獵，直到秋收的「開向」才重啟祭祀。這份對自然的敬畏，正是大武壠族人守護家園的深情，而今晚的重頭戲：環境劇場《握土・返原》，將把這些珍貴的傳統祭典完美重現，象徵著大家緊握重生的土地，擁抱回歸的身分榮耀。

賴瑞隆強調「小林是高雄珍貴的寶藏」，這些年來看到族人們團結一心，在各界共同努力下，從莫拉克到國慶舞台，一步步將文化復振的成果展現在世人面前，這股強韌的生命力，令人深深敬佩。

今年大武壠歌舞文化節主題為「握土．返原」，展現莫拉克風災後，族人重生、回歸土地的榮耀。（圖擷自賴瑞隆臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法