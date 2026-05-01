又接旨打壓？這國無預警取消全球人權大會 爆「因台灣有參加」

全球數位人權大會（RightsCon）去年2月27日才在台灣舉辦。（路透資料照）

非洲3國遭中國施壓撤銷飛航許可，導致總統賴清德出訪史瓦帝尼行程受阻。近日又傳出，主辦國尚比亞無預警宣布，原定於下週舉辦的全球數位人權大會將「延期」。當地媒體報導，實際原因就是台灣派代表出席會議；巧的是，中資公司上週才與當地政府簽下15億美元的投資協議。主辦方在取消活動前，還曾告知台灣人員不能入境，並「建議不要出發」。

全球數位人權大會（RightsCon）由國際非營利組織Access Now主辦，自2011年起每年舉辦，至今已成為全球規模最大、影響最廣的數位人權年度盛會。大會去年2月27日才在台灣舉辦。原定RightsCon將在下週一、二（4日至5日）在尚比亞首都路沙卡舉行，不料近日卻突然「被取消」，尚比亞政府本週三宣布大會「延期」。

請繼續往下閱讀...

對此，Access Now的台灣在地協力夥伴「開放文化基金會」（OCF）無奈表示，期待與當時的戰友們今年5月在尚比亞重逢，沒想到，卻等到大會停辦的消息，「原訂下週會有 400多場的數位人權議程就此停擺，數以千計的參與者瞬間不知何去何從。」

開放文化基金會透露，一開始主辦方表示，台灣的夥伴們不能入境，建議不要出發。接著4月27日，該國的科技部發表了取消整個活動的聲明。最後是當地報導，官方以安全審查為由，宣布延期。突如其來的消息，令他們感到惋惜，也很心疼Access Now、以及大會籌辦團隊。

根據海外港人媒體《追光者》引述尚比亞媒體報導指出，真正的原因是台灣派出代表參與大會，當地政府憂心，台灣代表可能會在中國政府捐贈的場地中，發表反對中國的言論。就在不久之前，中資「中國機械設備工程」才與當地政府簽下投資15億美元的協議，預計改善當地發電設施。

曾在《衛報》、《每日電訊報》等國際知名媒體工作，目前為自由記者的史坦菲爾德（Jemimah Steinfeld），原定飛往尚比亞出席會議，她質疑會議延期是因為尚比亞與中國密切的關係，她也痛批尚比亞政府以「國家價值觀」當作藉口，「這是獨裁者常用於懲罰批評者的模糊語言」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法