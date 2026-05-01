台聯主席遭不明人士「水球」襲擊 周倪安：不排除提告

疑似對台聯黨主席周倪安砸「水球」的襲擊者身影。（台聯黨提供）

今天五一勞動節，為敦促政府改革現行移工看護制度，台聯黨偕「廢除空窗期聯盟」舉辦集會，黨主席周倪安卻在中午遭不明人士以水球襲擊。台聯黨除向警局備案後，並公開表達譴責，直言左派向來以暴力迫害與其立場相左之人，即便襲擊者已被捕落網，台聯黨也不排除提告，直言不因此畏懼表達訴求。

台聯黨表示，在黨主席周倪安遭襲後，黨公職及幹部隨即赴警局備案，後續將視案情發展，不排除對此暴行提告。

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台聯黨今（1日）偕「廢除空窗期聯盟」，於教育部前舉辦集會，呼籲政府重視「聘雇空窗期」、「免繳就業安定費」、「廢除一站式講習」、「預繳機票保證金」等問題，保障台灣雇主利益。然而，台聯黨主席周倪安無預警遭不明人士以水球襲擊，引發一陣混亂。

周倪安批評，此次襲擊顯然是針對台聯外勞政策有所預謀。台聯除強烈譴責暴力行為外，亦呼籲檢調、警方釐清背後是否有幕後主使，護航左傾的外勞政策。

台聯黨表示，據了解，襲擊者在發動攻擊後不久已落網，強調不會因為這樣的恐嚇事件而退縮退縮，更呼籲明（2日）的雇主日，凱道集會應有更多國人站出來，維護台灣的家庭雇主、本土勞工、本土產業的權益，共同追求台灣優先、人民優先的目標。

周倪安直言，左派向來以暴力迫害與其意見不同的人，例如美國轉折點的查理柯克就是遭到左派暴力槍擊，強調台聯黨在發出本土右派的正義之言以後，更多次遭左派人士發動人身攻擊，而他，就算面臨國際上相當多保守派政要遭恐攻，「她也不會畏懼」。

台聯黨主席周倪安今（1日）於教育部前集會，呼籲政府取消外籍移工看護空窗期等相關制度，保障台灣雇主權益。（台聯黨提供）

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