藍營上演「逼宮季麟連」！張育萌分析：趁病要黨中央的命

國民黨副主席季麟連。（資料照）

首次上稿 4-30 23:25

更新時間 5-01 05:53

國民黨團因軍購特別條例不同版本起內鬨，不滿立法院長韓國瑜支持8000億軍購，國民黨副主席季麟連昨於中常會怒嗆，建議「開除韓國瑜黨籍」，引發黨內風波。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，百年大黨「逼宮季麟連」，這是趁季麟連病，要黨中央的命。

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張育萌在臉書發文表示，季麟連原本要開記者會滅火，結果被國民黨文傳會擋下。國民黨各派系早就不爽黨中央，趁季麟連闖禍，把握機會要他命。趙少康一早就用聯訪放話，施壓黨中央不能輕輕放下，對季麟連有兩條路，一條是解除副主席職務，另一條是直接開除。

趙少康代表「戰鬥藍」系統，直指中常會一般都是講講場面話，就把記者請離場。但季麟連是刻意對鏡頭講，代表這「不是臨時起的，是有計畫的」，反問「誰是影武者？」

趙少康的重砲，就像用水灌蟋蟀一樣，極限施壓要把鄭麗文逼出來。

張育萌指出，最耐人尋味的，是趙少康受訪完本來要離開，結果又折返回來，故意解釋「很多立委這樣想，但他們不敢講，只好我出來講」。張育萌暗示，「哪些立委不敢講？這個問題的答案，基本上跟誰支持8000億軍購一樣」。

他續指，黨團會議上，「台中幫」的羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔，還有今年要選縣市長的柯志恩、張嘉郡為首，總共19位不挺黨中央的版本。堅定支持黨中央3800億的，就是陳玉珍為首的「離島幫」，還有「南投幫」馬文君、游顥，再加上林德福、鄭正鈐，當然還有跟鄭麗文結盟的傅崐萁。支持「8000億」19席、支持「3800億」的只有6席。

張育萌透露，要比人頭的話，傅崐萁會以9比16慘敗，所以不要輸最好的方法，就是不要投票。黨團會議開了100分鐘，最後不表決，讓趙少康今天痛罵，「如果韓國瑜支持 8000億版本要開除黨籍，那19個支持8000億版本的國民黨立委是不是也要開除？」

張育萌稱，今天「台中幫」的幫主盧秀燕扮白臉，但點名韓國瑜和徐巧芯，溫情喊話說「辛苦了，加油！」他認為盧秀燕個性就是整天拐彎抹角，要搞懂盧秀燕，不能聽她說什麼，要聽她「沒說什麼」，盧秀燕不敢講的話，直接由「嘴替」黃健豪代打開噴。黃健豪直接隔空問季麟連「不客氣的問一句，您哪個單位啊？」

張育萌再指，最精采的是黃復興內部也在醞釀逼宮。連過去親中的退將栗正傑，在中天政論都轟季麟連，「不要得了大頭症，當了副主席就認為可以挾黃復興黨部命令，我們不會聽你的」。還直接叫季麟連「如果有自知之明趕快辭掉副主席」。他解釋，「為什麼栗正傑罵季麟連？難道栗正傑挺軍購嗎？當然不是，但就算你不挺軍購，敢罵韓國瑜，在中天也不會好混。牆倒眾人推。面對百萬韓粉，中天政論系統也瑟瑟發抖」。

張育萌說，惹到韓國瑜，雲林張家就不可能安靜。張麗善今天也跳出來，先說「國防預算在這幾年來一直有很多的爭議，大家各持己見所提出來的國防預算意見不一」，合先敘明自己不是「挺軍購」。但她還是曖昧的挺韓，幫忙緩頰說「韓國瑜在任何議案中須要有公平公正的主持，必須保持中立，因此沒有辦法有太明顯的政黨傾向」。

他表示，鄭麗文有打給韓國瑜，李乾龍也有，想要解釋「季麟連發言純屬意外」。結果，韓國瑜接起電話就諷刺說「打來是要開除我？」韓國瑜本人當然很不爽。國民黨內很多立委被傅崐萁壓著，敢怒不敢言。黨中央態度又硬到毫無餘地，如今「季麟連」破口出現，黨內五湖四海立刻群起逼宮。

張育萌笑說，有生之年可以看見「圍剿季麟連」的大戲，實在是值回票價，但他強調，「還是很不爽，國民黨要內鬥就去慢慢鬥，憑什麼綁架台灣人的軍購預算啊？」

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