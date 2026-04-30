金門兩名一級主管宣誓就職 呂世義、樊德正走馬上任

金門縣副縣長李文良（右二）率縣府主計處長王崑龍（左二）主持及監交畜產試驗所新任所長呂世義（右一）與代所長的金門產發處副處長李文堆（左一）交接印信。（記者吳正庭攝）

金門縣畜產試驗所所長呂世義、動植物防疫所所長樊德正今天宣誓就職；副縣長李文良分別前往主持布達典禮，也帶領同仁，分別拉著兩人的手，為兩人打氣祝賀。

這波人事異動，是縣長陳福海上任後第18次主官、管調動，逐漸補實府外一級主管空缺，也免於縣府產業發展處副處長李文堆兼任畜試所長需長期東、西半島奔波之苦。

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兩名新任主管學、經歷背景：

1、金門縣畜產試驗所所長呂世義，55歲，中原大學工業工程學系畢業，曾任內政部土地測量局測量員、金門縣地政局技佐、財政部國有財產局台灣北區辦事處課員、技士、金門縣公共車船管理處課長、金湖國民中學組長、金門縣政府民政處自治科科長、金寧鄉戶政事務所主任、金門縣政府民政處戶政科科長及金沙鎮戶政事務所主任。

2、金門縣動植物防疫所所長樊德正，52歲，國立台灣海洋大學環境生物與漁業科學系碩士，曾任金門縣政府建設處技士、建設處漁牧科科長、金門縣動植物防疫所所長及產業發展處漁牧科科長職務。

金門縣副縣長李文良（左）主持金門縣動植物防疫所所長樊德正（右）宣誓就職。（記者吳正庭攝）

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