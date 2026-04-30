為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    軍購條例僵局 AIT：全面性特別預算有助建置威懾力

    2026/04/30 23:06 中央社
    美國在台協會處長谷立言22日會見國民黨主席鄭麗文。（擷取自美國在台協會AIT臉書）

    美國在台協會處長谷立言22日會見國民黨主席鄭麗文。（擷取自美國在台協會AIT臉書）

    8年新台幣1.25兆元國防特別條例尚待立法院朝野協商。美國在台協會今天表示，美國相信「全面性」國防特別預算有助台灣未來數年更有效建置威懾力，且希望台灣越快展開行動愈好。

    被外界視為支持國防特別條例草案應匡列8000億元的立法院長韓國瑜，昨天遭國民黨副主席季麟連在國民黨中常會批評，指控韓國瑜賣黨求榮，引爆黨內國防特別條例路線之爭，3800億元或8000億元兩派意見僵持不下。

    美國在台協會（AIT）發言人回覆中央社提問表示，如同AIT處長谷立言（Raymond Greene）近期接受專訪所言，美國相信「全面性」國防特別預算的通過，有助台灣未來數年更有效建置威懾力，包括一體化防空及飛彈防禦系統，無人載具以及無人機等其他能力。因此，美方希望台灣越快展開行動愈好。

    AIT發言人說，此外，美國國會、主要智庫等過去數月以來，皆明確且一致表達對台灣儘速提升防禦能力的支持，這也包括美國參議員於4月14日的信函。

    AIT發言人強調，這些系統不僅是至關重要，且在世界各國都有極度高的需求（extremely high demand），這在烏克蘭以及中東戰場都已獲得證實。

    韓國瑜27日召集黨團協商國防特別條例草案，進入包括採購項目、匡列金額等關鍵條文，朝野歷經70分鐘左右討論，無法達成具體共識；韓國瑜宣布，5月6日下午3時將再次召集朝野協商討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播