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    首頁 > 政治

    出席台中美國商會演講餐會 美商當盧秀燕面提軍購

    2026/04/30 21:25 記者黃旭磊／台中報導
    台中市長盧秀燕（左）今晚出席台中美國商會演講餐會，與會會員提問軍購問題。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕（左）今晚出席台中美國商會演講餐會，與會會員提問軍購問題。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕今晚出席台中美國商會4月演講餐會，盧秀燕以英文發表15分鐘演講，敘述美光記憶體等科技業者，在台中形成科技聚落等政績，特別強調漢翔航空在台中發展軍事工業，及清泉崗曾是駐台美軍專用軍用機場，轉型為軍民合用機場過程，演講後，盧秀燕邀請在場美商提問，未料，美商會員竟當面提問敏感軍購問題。

    與會美商會員提問，國民黨軍購預算3千8百億元，是根據美國提出清單，其中有包括國防自製（主）項目，由政府自製協助漢翔發展軍工，盧秀燕回應稱，台中剛好同時具備發展國防自製（主）條件，發展無人機需要4大產業基礎，包括國防、機械、光學及AI晶圓，台中都具備可稱是無人機領航城市，全世界對於無人機產業需求大，商業及軍用都有市場。

    盧秀燕說，至於軍購方面，中央政府提出預算1.25兆元，這筆預算相當龐大，至今各政黨看法不一，國民黨立場沒有確定，這兩天有新聞發展，在立法院都有不同看法，還沒定案。

    盧秀燕強調，民進黨提出軍購1.25兆元預算，未來會縮減嗎？會挪到特別或年度預算嗎？都沒有定案，國會目前正在協商，「台灣可愛的地方，就是，不是一言堂」，國會還在協商當中。

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