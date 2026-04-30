外媒曝德國捷克拒賴總統過境 林佳龍：大家都希望能夠來幫忙

海地共和國大使館今日舉辦「海地台灣建交70週年」慶祝晚宴，由海地駐台大使潘恩（右）主持，外交部長林佳龍（左）受邀出席並致詞。（記者黃靖媗攝）

「彭博」昨日報導指出，總統賴清德出訪行程因非洲3國臨時撤回飛航許可而暫緩後，台灣曾緊急向德國、捷克提出過境請求，但遭拒絕。外交部長林佳龍今（30日）晚受訪表示，感謝許多理念相近國家的協助，大家都希望能夠來幫忙，也感謝理念相近國家發聲支持。

海地共和國大使館今日舉辦「海地台灣建交70週年」慶祝晚宴，由海地駐台大使潘恩（Roudy Stanley Penn）主持，外交部長林佳龍受邀出席並致詞。

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林佳龍會後接受媒體訪問表示，史瓦帝尼國王今日特別派遣副總理擔任特使，赴台晉見總統賴清德，表達史國對台支持，呈現兩國邦誼穩固，並交換對台史關係的意見；期待台史關係從一般有邦交的國家變成一家人。

林佳龍指出，他這次擔任總統特使訪問史瓦帝尼，見證了台史關係的發展，包含戰備儲油槽、台灣產業創新園區、國際會議中心等台史合作成果。

針對史王特使搭專機來台，林佳龍說明，史王特使的專機不是第一次飛台灣，2024年賴總統就職典禮時，史王就是搭同樣的專機來台。

被問及外媒報導指出台灣曾緊急向德國、捷克等歐洲國家提出總統過境請求，但遭拒絕。林佳龍僅說，非常感謝許多理念相近國家協助，大家都希望能夠來幫忙，對於因為中國的壓力，導致原來的飛航路徑受到影響，他們也都發表了聲明，感謝他們的支持。

林佳龍也強調，飛航情報區的設計不是拿來作為武器、政治化空域，事實上只是一個飛航情報區，也沒有直接經過一些國家的領土，這在歐盟發言人與美國國務院的聲明中，都把這個問題澄清得很清楚，感謝包括歐盟、美國在內所有國家的協助 。

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