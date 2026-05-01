築間被酸「草店」澄清無政治立場 老闆被翻出7年前訐譙蔡英文

築間餐飲集團創辦人林楷傑。（資料照）

首次上稿 4-30 10:00

更新時間 5-01 05:55

網路最近突然熱議知名連鎖鍋物餐廳「築間」老闆的政治立場，還有網友酸「草店」，沉默幾個月後，築間老闆林楷傑在社群發聲，宣稱自己沒有政治立場，也從未支持特定政黨。不過粉專「柯粉的超譯天地」隨即翻出林楷傑7年前痛罵時任總統蔡英文「把國家推向戰爭」的臉書貼文狠打臉。

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前議員王浩宇前陣子在社群發文詢問「一位難求到年虧3.28億，台灣人為什麼不吃築間？」引發熱議，當中有大批網友批評它是「草店」、老闆明顯是小草，所以不願去消費。就這樣，築間被貼上標籤數月後，林楷傑打破沉默，用築間的官方Threads帳號發文：「大家都是台灣人，都熱愛這片土地，而每個人愛的方式不同，所以會用不同的方式來做表達詮釋。沒有絕對的對錯，但合理的民主言論自由，一直是我認為台灣很值得驕傲的一件事情。」

林楷傑聲稱：「因為我本人有點社恐，所以我也很少出席任何公開場所，除非逼不得已。人生從來沒有特定支持過哪個政黨，從小到大也從未參與過任何一次政黨活動，任何扶貧送暖只要找我，我都不分政黨的支持。基層選舉時的政治獻金，候選人只要說的清楚，怎樣打算為台灣或是基隆服務，無論是誰我都會合理支持。」

林楷傑喊話，「希望這樣不存在也不真實的政治留言，別再持續了。因為已經影響到我的家人及孩子，大家都在這塊土地一起生活，沒有實據的網路上莫名詆毀任何人，是沒必要的。台灣最美麗的是人情味，這也是我一直在這塊土地生活，堅持不移民的真實想法。」

不過，粉專「柯粉的超譯天地」4月30日翻出林楷傑約莫7年前在臉書痛批蔡英文的貼文，當時林楷傑寫道，「沒看過這麼想把國家推向戰爭的領導人，最愛喊戰的都不會拿槍，太陽花學運轟轟烈烈的都是服替代役的，有骨氣說戰難道都是靠嘴嗎？應該是靠經濟面的底氣吧，政府都不能思考一些讓人民好過的問題嗎？總是操作意識形態的議題……」。

「柯粉的超譯天地」調侃，「築間的老闆本來在賺錢的時候，政治立場是很敢表態的，反正就是一副你不舔中就是意識型態作祟，明明敵意還是中國挑起的。2019講這個，那時柯韓一家親在選2020總統，保證總統選舉時是投韓的……笑死，現在怎麼不敢說支持鄭麗文了？」

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