不能只依賴美軍！郭育仁：台灣應增飛彈庫存、美已決定授權製造精準彈藥

國策研究院今（24）日以「美以伊衝突下的全球效應與台灣安全」為題舉行座談會，圖為國策研究院副院長郭育仁。（記者叢昌瑾攝）

針對立法院昨（23）日朝野協商「國防特別條例」再度破局，攸關項目及金額的重要條文仍無交集，下週一將繼續召開協商。國策院副院長郭育仁今（24）日對此表示，對台灣、日本、韓國及菲律賓而言，不能一天到晚只依賴美國的戰備庫存，也應增加自身的飛彈戰備庫存，美國在去年通過的2026財年國防授權法（NDAA）中，就已經決定要讓台灣代工製造非常多的美國精準彈藥。

國策研究院今天舉辦「美以伊衝突下的全球效應與台灣安全」座談會，副院長、中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁會中說，美以伊衝突自2月28日爆發以來，美國在短短兩週內打掉的精準彈藥成本就高達170億美元，這個數字已經超過台灣半年的國防預算。

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郭育仁指出，衝突至今尚未滿2個月就已經消耗掉美國飛彈庫存量的6年份，因此美國為了維持海空優勢，花費了極大的資源 。他分析，美國不會輕易發動地面戰爭，因為萬一美國真的發動地面戰，代表其戰略重心已經轉往中東，這對台灣、日本及菲律賓而言將是非常不好的事。

郭育仁評估，伊朗不敢完全封鎖荷姆茲海峽，因為此舉會逼迫美國發動地面戰爭，因此預估未來的衝突型態將維持「打打談談」的低強度、零星衝突 。

針對此次軍事行動的戰略意圖，郭育仁解析，川普決定打伊朗，除了針對伊朗本身之外，有超過一半的原因是針對中國。他指出，伊朗有超過八成的石油輸出是運往中國，加上先前的委內瑞拉，這兩個國家合計佔了中國廉價石油進口將近三成，美方的打擊對以廉價能源建立經濟基礎的中國影響極大。川普近期的軍事行動，正是一再地向中國領導人習近平展現，他不惜使用武力來面對威權國家。

檢視台灣的國家韌性與能源安全，郭育仁示警，台灣的天然氣法定儲量僅11到14天，戰備儲油則是90天，相比之下，日本的天然氣儲備約有三週，戰備儲油更高達250天，遠遠高於台灣。

考量台灣在環評與政治現實下，難以大量興建儲存設施，他建議政府除了持續推動天然氣來源多元化，讓接收端從台灣東面進來之外，也應效法日本在能源危機後的戰略準備，並參考菲律賓近期的外交舉措，運用跨國聯盟的力量來取得更多的天然氣與戰備儲油保障 。

最後針對朝野針對包含對美軍購的1.25兆元國防特別預算協商以再度失敗告終，郭育仁指出，美國把2500名美國陸戰隊第三遠征軍調到中東去，那一支部隊不是一般尋常的部隊，而是整個東亞唯一一支快速反應部隊。

郭引述前美國國防部官員胡振東說法指出，美軍消耗的精準彈藥庫存，需要耗費美國軍工廠6年時間才能補回來，而美軍飛彈庫存量影響的不只有台灣，對日本、韓國、菲律賓來講，不能一天到晚只依賴美國的戰備庫存，台灣也要增加自身的飛彈戰備庫存。

郭育仁強調，美國在去年通過的2026財年NDAA中，本來就決定要讓台灣代工製造非常多的美國精準彈藥。

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