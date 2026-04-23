剴剴案社工判刑掀波瀾 衛福部擬設救濟基金或保險

衛福部次長呂建德。（資料照）

衛福部今日午後邀集社工團體，了解第一線社工情況。衛福部次長呂建德表示，今日會議針對第一線社工面臨的困境與未來可能的人力問題進行討論，並取得4點共識，未來將參考醫事人員責任規範原則，界定社工相關責任，並成立基金協助分散風險，另也將研擬修法，賦予社工一定的法定公權力。

社工責任認定將參考醫事人員

近期剴剴案社工一審遭以過失致死罪判刑2年後，引起各界討論。呂建德說，今日召開社工團體及大專校院社工系所座談會，邀集第一線社工與學界專家，針對兒少保護及社工執業責任等議題提出具體建言，且今日的會議僅針對未來社工人力可能面臨的問題，不針對個案進行討論。

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呂建德指出，今日會議取得4點共識，其中包括參考現行醫事人員責任規範原則，審慎界定社工專業裁量與法律責任，兼顧專業支持與公共利益，而過去「醫療法」修法前，醫師深受醫療糾紛困擾，也造成防禦性醫療情況，因此後來修正「醫療法」第82條，並建立「生產事故救濟基金」等機制。

因此，呂建德指出，會中討論認為，未來可以提供社工此類基金或保險機制，並協助支付法律訴訟、損害賠償等費用，今日與會社工都非常支持此一做法，但社工服務、身份、就職樣態差異非常大，因此相關財源、適用身份等都還在研議中。

呂建德表示，衛福部會就社工專業判斷與法律責任，持續邀集司法與實務界跨域研商，從制度與實務面整體檢視，釐清界線、促進銜接，另也強化兒少保護與收出養制度，精進地方政府評估機制與媒合機構監管，並建立跨體系資訊共享，確保服務品質與兒少安全，並強化社工中長期強化人力支持體。

呂建德也提到，會中有多位社工提到，社安網業務擴張迅速，但也造成案量過度負荷、文書工作繁複，且第一線實務情境上也常常出現「高責任、低權力」的情況，衛福部會就此推動相關修法，賦予社工一定的法定公權力，他接下來會規劃北中南東四區的分區座談，蒐集第一線意見，以利強化政策回饋機制。

此外，呂建德說，針對剴剴案社工一案，其實法界對於法院「保證人地位」的論述也不見得一致認同，明日會再召開會議，並邀請法官、檢察官體系、相關學者與社工團體，針對相關案件以保證人地位認定是否恰當、被告經過專業訓練所獲得的能力，是否能期待被告在訪視時能有所警覺等議題進行討論。

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