花1億培訓機長卻留不住！空勤爆20人缺口 政府允加薪且升級海豚

空勤總隊在會中坦言，目前最大的經營挑戰在於飛行人力流失。現行編制100人，實際僅有80人，缺額達20人。（記者鄭景議翻攝）

內政部今日部務會報指出，國家搜救指揮中心統合空勤總隊、國防部及海巡署資源，近10年執行3658件搜救任務，成功救回6158人。針對空勤總隊目前面臨的人才流失挑戰，內政部正與相關單位研議調整專業加給，並投入台幣36億元進行海豚直升機數位座艙升級，預計2030年底完成，以建構更強韌的海空立體救援網。

空勤10年救回6000多人

內政部說明，空勤總隊是國內負責公務航空器調度與空中救援的專責機關。成立20年來，累計執行超過12萬架次任務，成功救援8866人，近10年更救回6158人。去年則執行空中勤務共飛行4795次，任務以支援海巡署執行海上救難及消防署山域救援最為頻繁，展現高度機動與專業的救援量能。

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砸36億升級海豚直升機

針對機隊現代化需求，內政部指出，由於現役海豚直升機機齡偏高且部分零件停產，政府已編列36億餘元推動全數位座艙升級計畫。這項計畫將針對9架直升機導入數位航儀與全自動駕駛搜救裝備，不僅能大幅降低飛行員的操作負荷，更能強化日夜間複雜環境的搜救效率。該計畫預計於2030年底前全數完工，未來將與黑鷹直升機形成高低空互補體系，大幅提升全天候搜救成功率。

民航飛行員薪水高 空勤5人被挖角

空勤總隊在會中坦言，目前最大的經營挑戰在於飛行人力流失。現行編制100人，實際僅有80人，缺額達20人。由於培訓一名機長需約500小時飛行訓練，成本高達台幣1億元以上，但近兩年已有5名飛行員轉往民航界發展。空勤總隊分析，空勤飛行員月薪約13萬至15萬元，而民航飛行員加計退伍年金後的總收入可達20萬元以上，落差成為留才阻礙。對此，內政部已與人事行政總處研議調增專業加給，以提升留任誘因。

針對外界關注的山域救援資源運用，有媒體提問是否有必要使用高成本黑鷹、海豚。空勤總隊指出，台灣擁有268座3000公尺以上高山，多數山難發生在高海拔地區。除了海上及中低海拔救援需用到海豚，海拔更高的救援也必須仰賴性能更強的黑鷹直升機，每一次救援任務都具備高度風險，使用高性能機型是基於任務需求，以確保5名搜救組員與傷患的安全，而非選擇昂貴機型。

近期也有針對違規登山引發的救援資源爭議，空勤總隊則重申將堅持救人優先，相關費用則由地方政府事後依自治條例裁罰或求償，全力守護國人生命財產安全。

內政部今部務會報指出，國家搜救指揮中心統合空勤總隊、國防部及海巡署資源，近10年執行3658件搜救任務，成功救回6158人。（記者鄭景議攝）

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