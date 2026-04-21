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    首頁 > 政治

    中市警六分局長誤噴「辣椒水」遭拔官 劉世芳：處置失當就該懲處

    2026/04/21 11:11 記者陳治程／台北報導
    內政部長劉世芳（左）。（資料照）

    內政部長劉世芳（左）。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲上週於台中逢甲夜市掃街拜票時疑遭噴辣椒水，黨主席黃國昌直指總統賴清德以此「撕裂社會」；但中市警最終表示該轄區分局長周俊銘誤噴，烏龍指控引議論。內政部長劉世芳今受訪認為，該員處置失當就該懲處，尊重警政署裁決；對於民眾黨中市議員參選人劉岑妤認為分局長有政治立場，劉不予回應。

    柯文哲17日晚間陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤，前往台中逢甲夜市掃街拜票，卻傳出遭人噴灑辣椒水攻擊，台中市長盧秀燕要求警方加速偵辦，豈料在警方深入追查後，發現是第六分局分局長周俊銘前後朝地面試噴辣椒水4次造成此烏龍，並將其函送法辦，而周員也成為史上首位因誤噴辣椒水遭拔官的分局長。

    對此，內政部長劉世芳今（21）早在立法院受訪表示，她尊重警政署懲處。首先，這位分局長是勤務指揮官，因此對於事件相關處置的失當，必須要接受懲處，但懲處範圍、量刑，則交由警政署進行裁決。

    針對民眾黨台中市議員參選人劉岑妤認為分局長有「政治立場」，劉世芳強調，她不針對個別參選人做任何回應，強調事件後續就尊重警政署的處置。

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