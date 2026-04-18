柯志恩酸黃捷選主委 邱俊憲嗆沒經黨員直選的「柯主委」鬼扯

邱俊憲嗆柯志恩是沒過黨員直選的地方黨部主委，無法理解民進黨內的民主程序，圖為黃捷今拜訪邱俊憲。（記者王榮祥翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩嘲諷民進黨立委黃捷參選市黨部主委，會讓人誤會民進黨是誰要選高雄市長；民進黨高市議員邱俊憲嗆沒經過黨員直選的「柯主委」，無法理解民主政黨機制，根本鬼扯一通。

柯志恩今引述名嘴說法、質疑民進黨高雄市長賴瑞隆欠缺個人政治魅力，需要大咖陪在身旁，日前與小英、陳其邁登果嶺時也感覺「找不到賴瑞隆」；針對黃捷參選民進黨高市黨部主委，柯志恩酸可能讓人好奇民進黨誰在選市長？

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邱俊憲表示，柯志恩與特定長期唱衰台灣的名嘴，已組成打賴產業鏈、一搭一唱，根本就是選戰操作，猶如國民黨日前所造謠在有跟沒有之間的追蹤器一般，高雄市民自有公論。

至於黃捷參選市黨部主委ㄧ事，邱俊憲反諷一個沒有透過黨員直選過的國民黨地方黨部主委，當然無法理解一個民主政黨透過黨員的直接投票，來讓願意承擔輔選責任的從政同志擔任地方黨部主委，這是團結黨內力量的過程與機制。

邱俊憲嗆柯志恩要當地方黨部主委，還是要向習近平卑躬屈膝的鄭麗文欽點同意才可以，抨擊柯志恩的批評根本就是鬼扯一通。

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