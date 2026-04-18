為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯志恩酸黃捷選主委 邱俊憲嗆沒經黨員直選的「柯主委」鬼扯

    2026/04/18 12:33 記者王榮祥／高雄報導
    邱俊憲嗆柯志恩是沒過黨員直選的地方黨部主委，無法理解民進黨內的民主程序，圖為黃捷今拜訪邱俊憲。（記者王榮祥翻攝）

    邱俊憲嗆柯志恩是沒過黨員直選的地方黨部主委，無法理解民進黨內的民主程序，圖為黃捷今拜訪邱俊憲。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩嘲諷民進黨立委黃捷參選市黨部主委，會讓人誤會民進黨是誰要選高雄市長；民進黨高市議員邱俊憲嗆沒經過黨員直選的「柯主委」，無法理解民主政黨機制，根本鬼扯一通。

    柯志恩今引述名嘴說法、質疑民進黨高雄市長賴瑞隆欠缺個人政治魅力，需要大咖陪在身旁，日前與小英、陳其邁登果嶺時也感覺「找不到賴瑞隆」；針對黃捷參選民進黨高市黨部主委，柯志恩酸可能讓人好奇民進黨誰在選市長？

    邱俊憲表示，柯志恩與特定長期唱衰台灣的名嘴，已組成打賴產業鏈、一搭一唱，根本就是選戰操作，猶如國民黨日前所造謠在有跟沒有之間的追蹤器一般，高雄市民自有公論。

    至於黃捷參選市黨部主委ㄧ事，邱俊憲反諷一個沒有透過黨員直選過的國民黨地方黨部主委，當然無法理解一個民主政黨透過黨員的直接投票，來讓願意承擔輔選責任的從政同志擔任地方黨部主委，這是團結黨內力量的過程與機制。

    邱俊憲嗆柯志恩要當地方黨部主委，還是要向習近平卑躬屈膝的鄭麗文欽點同意才可以，抨擊柯志恩的批評根本就是鬼扯一通。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播