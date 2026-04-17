蕭敬嚴退選風波 陳菁徽盼翻頁止紛擾：別影響李四川選情

國民黨立委陳菁徽表示，蕭敬嚴今日主動宣布退選，是經過一級主管懇談後的決定，她並呼籲爭議能盡快翻頁、往前看，並團結一致。（飛碟晚餐提供）

國民黨新北市第11選區議員初選民調，由前藍營發言人蕭敬嚴勝出，但蕭被國民黨考紀會處分停權1年，引發爭議。蕭敬嚴今天自行宣布退選，對此，國民黨立委陳菁徽表示，蕭敬嚴今日主動宣布退選，是經過一級主管懇談後的決定，她並呼籲爭議能盡快翻頁、往前看，並團結一致。

陳菁徽今天接受《飛碟晚餐》主持人王淺秋專訪指出，身兼立法院黨團與中常委身分，相關爭議黨內皆已討論。她說，大罷免期間委員在各自選區承受巨大壓力，當時忙於應對各種謠言與到選區奔走，未能即時掌握有同志遭攻擊情況，事後才透過影片逐步了解，並由具中常委身分的立委，在中常會反映同仁心聲。

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不過，陳菁徽認為，一切都已經過去，畢竟蕭還是年輕的從政人員，經過這一年的沉潛，也希望未來能對國民黨有所貢獻。陳也說，看到蕭敬嚴最新的發文，雖然不捨，但蕭敬嚴應該也不是要讓綠營能見縫插針，因為若持續紛擾，恐影響新北選情，目前最重要的是團結一致。

此外，立委徐巧芯昨以「一坨屎」批評組發會與地方黨部，陳菁徽於訪談中予以緩頰，強調曾詢問副主席等黨內一級主管，這幾天的確積極處理相關爭議，她並透露，蕭敬嚴今日主動宣布退選，就是經過一級主管懇談後的決定，呼籲爭議能盡快翻頁、往前看，並團結一致，不要影響年底國民黨新北市長參選人李四川與國民黨在新北市的選情。

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