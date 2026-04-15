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    首頁 > 政治

    中市每年收市場逾3億租金 議員喊話成立市場基金專款專用

    2026/04/15 22:59 記者蘇孟娟／台中報導
    台中多名議員關切攤商輔導，促市府多予協助。（記者蘇孟娟攝）

    台中多名議員關切攤商輔導，促市府多予協助。（記者蘇孟娟攝）

    台中市府每年收公有、委外市場權利金及租金收入逾3億，台中市議員江肇國、李天生、曾朝榮、周永鴻、張家銨、蔡耀頡等人促市府應成立市場發展基金專款專用，投入市場環境改善、攤商輔導等，讓台中的市場環境更升級，面臨重大衝擊時，如最近食安事件頻傳，亦能補助攤商投保相關保險；經發局長張峯源指出，相關補助均納市庫，再編列市場管理相關預算。

    江肇國指出，近期食安事件頻傳，現行法規雖強制投保「產品責任險」，但僅針對有營業登記業者，多數傳統市場攤商僅有稅籍登記，尚未納入強制對象，此外，許多傳統市場改建、環境改善，以及面對國內外情勢影響的產業衝擊，如近來的塑膠袋物料短缺等，市府都應該有更多實質的作為協助攤商。

    江肇國指出，台中每年從包括公有市場40處、31處民有市場或委外34處等收取的租金、權利金等，年約收入超過3億，但全數繳庫後，被市府拿去辦購物節、幫市長做形象包裝、宣傳，根本沒有落實在攤商身上。

    江肇國建議，台中市可以效法台北市成立市場發展基金專款專用，可以協助市場環境、設備改善，甚至在面臨重大衝擊時，亦能作為補助來源，也能透過基金來輔導夜市、攤商、店家投保相關保險，讓市場的錢用在攤商身上，相信對攤商會有更大實質的助益。

    曾朝榮也說，不少攤商陳情因未能在期限內完成攤販集中區合法申請，長期遭檢舉開罰，陷入「違規—檢舉—裁罰」循環，生計壓力沉重，要求經發局儘速協助攤商納入制度，避免基層持續受罰卻無解方。

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