李貞秀還認為「阿北是好人」 他曝親身經驗：很多人都有這種病

李貞秀遭民眾黨開除黨籍。（記者塗建榮攝）

中配李貞秀遭民眾黨開除黨籍，雖然與黨主席黃國昌為首的白營黨中央開撕，但還是繼續幫前主席柯文哲講好話，稱讚他是「好人」。對此，柯文哲擔任台北市長時曾當攝影官的「金牌霖」潘俊霖以過來人的角度慨歎，這是很多人離開民眾黨初期會出現的症狀，「李貞秀不要天真的認為柯文哲會給你一個公平正義！」

潘俊霖15日在臉書發文說，「觀察了兩天，李貞秀到現在還認為柯文哲是一個好人，期盼著柯文哲會給他一個公道。這是很多人離開民眾黨初期會出現的症狀，當年我也曾經犯過這樣的病症。一將功成萬骨枯，柯文哲多次說過，他用人的哲學是來者不拒去者不留，也曾經說過他自己不會處理『人』的問題，這些是柯文哲多次對外所講過的話。」

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「而真實情況是，我當年曾經幾次幫年輕幕僚求情，我對柯說台北市政府有那麼多的職缺，為什麼國民黨時期的約聘雇可以繼續留任，而那些曾經幫你打選戰打天下在街頭為了你風吹雨淋的年輕人沒有給他們一份工作？柯文哲對我說，革命的列車，有人下車就會有人上車，當年出來打選戰為了應該是理念，如果貪圖一份工作就是有企圖的參與。」

他接著寫道：「大家可以回想一下，柯文哲到最後對外聲稱他一個人帶著蔡壁如從台大醫院走進台北市政府，臭屁胡扯自己清高的假象。當年，我看過各種例子，在職的時候，我覺得不會輪到我，離職後，我剛開始只是上網痛罵蔡壁如，很多人跟我說蔡壁如沒有旨意，不敢大刀闊斧的砍你，一開始還認為柯不會如此對待我，所以不曾批評過柯文哲，就跟現在的李貞秀一樣，直到後來朋友給我看了柯文哲給他人的line訊息內容，我才覺醒。」

最後潘俊霖直言，「李貞秀，不要再認為妳的離職跟柯文哲無關，更不要天真的認為，柯文哲會給你一個公平正義！」

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