李乾龍座車被裝追蹤器？ 藍嗆賴清德 律師諷「Linbay好油」翻版

國民黨副主席李乾龍。（資料照）

國民黨副主席李乾龍的座車傳出被裝追蹤器，藍營文傳會主委尹乃菁跳出來指控是民進黨做的，還對總統賴清德叫囂，不過藍營卻沒有人去報警，李乾龍本人被問到此事時也否認。對此，律師黃帝穎痛批，2023年才發生粉專「Linbay好油」版主林裕紘與國民黨工許哲賓合作，自導自演遭恐嚇被起訴，現在藍營又鬧這齣，不敢報警不敢接受司法檢驗！

13日國民黨立院黨團總召傅崐萁才發佈黨團甲級動員令，預告5月19日要投票彈劾賴清德總統。15日尹乃菁就跳出來指稱李乾龍的座車被裝監視器，瞎扯前美國總統尼克森（Richard Nixon）的水門案為例，說什麼在民主國家發生這樣的事情「是足以被彈劾的」，嗆賴清德等他卸任失去保護傘，國民黨一定會追究到底，「你就天天去法院報到吧！」

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黃帝穎看到這齣戲碼，在臉書發文提起Linbay好油案，「國民黨政策會黨工許哲賓與Linbay好油版主自導自演恐嚇案，遭桃園地檢署查獲，並向法院聲押獲准，司法依據涉嫌違反《刑法》偽造準文書、恐嚇、誣告等罪起訴。殷鑑不遠，國民黨回去看看刑事起訴書」

面對藍營指控，民進黨表示，任何國人權益若遭受不法侵害，應立即報案將不法之徒繩之以法。綠營也提醒，國民黨在真相未能釐清前即惡意指控，類似烏龍指控不是第一次，過去就有國民黨籍縣市首長（指韓國瑜）以座車遭栽贓「追蹤器」造謠，最後成為社會笑柄，提醒國民黨尊重司法，也尊重國民的智慧。

而李乾龍同日被媒體問到是否被民進黨裝追蹤器時，連忙否認「沒有沒有沒有」，聲稱座車遭裝追蹤器這件事已經很久了，沒事沒事。警方則發聲明表示，經查證，目前未接獲李乾龍本人或委託人正式報案，第一時間主動電話聯繫李乾龍本人表達關切，但當事人婉拒報案，警方尊重當事人意願，但若發現具體不法跡證，將即時主動偵辦。

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