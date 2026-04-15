找回桃園人的光榮感！黃世杰：毫無保留貢獻專業所學改變桃園市

黃世杰獲民進黨提名參選桃園市長發表演說，喊話要找回桃園人的光榮感。（記者劉信德攝）

2026九合一大選桃園市是民進黨的艱困選區，民進黨今（15）日提名前法務部政務次長黃世杰競選桃園市長，他下午在臉書粉專發文說，自己是土生土長的桃園人，跟著城市成長，經歷了桃園的起飛與停滯，市民的喜怒哀樂也感同身受，他將把專業、所學，毫無保留地奉獻給這片孕育他的土地，爭取一個改變桃園市的機會，找回桃園人的光榮感。

黃世杰寫道，從上個月民進黨選舉對策委員會徵詢，到昨天拍板確定及今天公布，這段時間在地方勤走，或透過社群、訊息等管道，他收到夥伴與鄉親支持的聲音，感受到期待跟責任，也給了他勇於承擔的勇氣。

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黃世杰自述，他出生在桃園新屋笨港，吹著海風長大，小時候，阿婆每天牽著他去天后宮拜媽祖，求學時期和同學們在中壢的籃球場揮灑青春汗水，即使後來到台北念書、到紐約念研究所，「我的心，始終沒有離開過桃園。我的生命軌跡，始終和這座城市緊緊相連。」

他說，2014年桃園縣升格為直轄市，他擔任市府參議，用法律的專業協助翻新了縣府時期的1500項自治法規，讓他對市政運作有深入的理解，也為市政的發展打下基礎；2020年擔任桃市立委，推動各項重大交通、醫療、教育建設，為地方爭取數百億建設經費，當過民意代表，在第一線傾聽大家的聲音，知道要怎麼從市民的角度看事情。

黃世杰說，2024年到法務部服務，和同仁推動業務，包含犯罪被害人保護事宜，剛好是他擔任立法院法制委員會召委期間主導通過的法律，這2年來，他與法務部同仁一一解決國政問題，未來也能夠帶領所熟悉的市府同仁解決市政問題，也就是解決市民的問題。

他舉例，交通問題除了捷運路網延伸與串聯必須再加速，市民通勤堵塞的交通瓶頸，必須運用交通管理與智慧號誌等方法解決，瓶頸道路也要打通，還要改善大眾運輸，包括公車與軌道運輸的服務品質，節省家庭、市民朋友的通勤時間。

黃世杰強調，桃園市不但是台灣國門，擁有堅實的製造業基礎，更處於全球航太與物流的樞紐位置，他要發揮桃園的優勢，更快速把桃園整合進全球科技業的版圖，吸引科技公司，把最高價值的產業設在桃園，同時協助傳統產業數位升級，創造更多高薪就業機會，讓年輕人在桃園安居樂業。

黃世杰認為，要達成這樣的目標，桃園的公共服務品質必須再升級，市府的行政效能也要再革新，讓有限的公務人力，發揮最大的效能，合理的工作負擔，才能讓同仁們發揮創意、勇於任事，無論是治安的維護、教育資源的均衡、醫療體系的擴充等，他都要有明確的指標與提升的方法。

黃世杰說，桃園市長這項職務的意義，對有些人來說，可能只是公務生涯的一站，但對他來說，桃園是家，桃園的將來，他所爭取的是一個改變桃園的機會，要找回桃園人的光榮感，他要和235萬市民一起努力，擁有更好的生活，更值得期待的未來。

民進黨主席賴清德為桃園市長候選人黃世杰披上競選背帶，一同呼口號預祝當選。（記者劉信德攝）

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