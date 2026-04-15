盧秀燕市府前處長性騷霸凌6女下屬 王婉諭揭直屬上司漠視惡行

台中市交通局前公捷處長張應當騷擾6名女員工，市府認定成立，記兩大過免職，卻因未移送懲戒，隔年重考上公務員。（資料照）

台中市交通局前公共運輸及捷運工程處長張應當騷擾6名女員工，市府認定成立，記兩大過免職，卻因未移送懲戒，隔年重考上公務員，分發到交通部任職，引發制度漏洞爭議。時代力量黨主席王婉諭今天（15日）披露張應當性騷、霸凌下屬的細節，並揭發坐視張應當惡行不顧不管的盧秀燕市府交通局長，痛批台中市政府已成為包庇犯罪、掩蓋弊端的溫床！

王婉諭今晚在臉書發文說，「她只是去送公文，卻掉進一場無止盡的噩夢。兩年前，一個平凡的星期五下午，任職於台中市政府公共運輸及捷運工程處的她，帶著公文，走進處長張應當的辦公室。談話間，處長突然起身，拉住她的一隻手，上下搓揉。她錯愕地把手抽回，但幾句話後，又拉住了另外一隻手。她慌忙想抽身逃離，張應當卻從辦公桌後繞出來，一把環抱住她，貼近耳邊低語『很喜歡妳』、『看到妳很癢』。她大驚失色，掙脫後快步逃離辦公室。」

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「同事回憶，『那天傍晚，她蹲坐在政風室主任位子旁邊哭，情緒很崩潰，哭了很久』、『後來她先生約五、六點過來，她因怕遇到處長不敢出來，一直到六點多確認處長已離開才出來』。同事陪她去警局報案，『過程中她都在落淚並一直搓自己的手，看起來很緊張』、『指認證人時不敢看處長的照片，因為她很害怕，不敢相信這件事發生在她身上』。而她，並不是唯一的受害者。」

她接著說：「擔任處長的四年多裡，張應當至少對六名女性部屬伸出魔爪。他把被害者單獨叫進辦公室，藉口報告工作進度，手卻沿著對方的身體比劃、觸摸。他對被害者說『我發現我對妳心動、我很喜歡妳』，用詢問公事的藉口，要求被害者進他的辦公室，還要對方『站近一點』，然後說『為什麼要急著走？我想再多欣賞妳、多看妳幾眼』。出差參加國際論壇時，他對被害者說『我們來角色扮演一下，你來當導遊』。回國後騷擾變本加厲，不但眼睛直接盯著對方身體，還說『妳讓我覺得很興奮』。他還透過直屬科長施壓，要求女同仁參加過夜活動，說『我很喜歡你，我們一起去玩才有趣』。甚至，他曾在深夜十一點打LINE給被害者，描述自己正一邊想著對方，一邊把枕頭夾在雙腿之間摩擦。」

「每一個拒絕他的下屬，都遭到報復。一位被害者拒絕張應當的邀約後，在工作群組裡被指名痛罵、翻舊帳、放大檢視。『只要不即時回訊息，他就會在群組罵我，群組內的主管們都能感受到他對我的態度特別差』。 有一次，她晚上跟朋友吃飯時電話關靜音，後來發現有十幾、二十幾通未接來電，『因為他動員所有人打電話給我，叫大家把我找出來』。她精神飽受折磨，選擇留職停薪，但復職後還是被派到張應當管轄之下，只好離職。另一名被害者，為了躲避騷擾，用小孩當擋箭牌等各種方式躲避，但很快也開始被張應當霸凌，當著大家的面挑毛病、撕公文。」

「張應當霸凌的受害者，則是不分性別，『有些緊急的事情，他可能沒交代，事後又會問說為什麼沒做』、『他曾經跟我說：你們是豬喔』、『他在辦公室大吼時外面都聽得到。一字經、三字經、五字經都會罵』、『男性同仁也會被摔公文、撕公文，然後叫你撿了出去』、『因怕被秋後算帳，就算被霸凌也沒人敢提申訴，都忍下來』。上級的包庇、縱容，讓張應當在處內，儼然像個土皇帝。」

王婉諭說到這邊，提起張應當的直屬上司，台中市交通局長葉昭甫，「被逼到離職的那位被害者，在留停期間曾經鼓起勇氣，向葉昭甫反映一切，對話過程也有完整錄音。她說『我後來才發現原來不是只有我，只是其他同仁不敢講出來』。葉昭甫聽聞後回應『因為女性沒幾個，我大概知道是誰了』、『稍微給我一些時間，我再看看怎麼處理』。結果，什麼也沒發生。直到兩年多後，在處長室內被性騷擾的被害者到警局報案，市府才終於被迫啟動調查程序。」

「但故事沒有到此結束。在辦公室被環抱的被害者，事後被診斷為創傷後壓力症候群，醫師建議休息三個月。她請了病假，但人事室卻一直要求她回去上班，『沒有人跟我說，我因為心理創傷可以繼續請假』。在調查過程中，被害者們被安排在局內公共空間排隊等候訪談，暴露在所有人的視線裡，訪談紀錄甚至被外包給廠商打字。按照《性別工作平等法》，雇主應該要提供心理、法律諮商，但交通局人事室只用LINE傳了一張『台中市政府多元化服務資源一覽表』，連專責窗口都沒標示。」

「2024年11月，台中市政府認定，張應當對下屬性騷擾，被記兩大過免職。但是，卻完全沒有處理職場霸凌的申訴。荒唐的是，張應當被免職後，竟然馬上又考上公務員，到高速公路局報到，繼續擔任公職。直到今年2月，監察院認定，張應當在擔任臺中公捷處處長期間，長期性騷擾、霸凌部屬。交通局局長葉昭甫，則在知情後容任不法行為超過兩年，因此彈劾兩人，並移送懲戒法院審理。直到上週，懲戒法院終於裁定張應當，停止現職。但葉昭甫呢？盧秀燕市長只有一句『尊重監察院調查』，沒有任何調查、沒有任何懲處，葉昭甫仍然坐在局長的高位上。」

最後王婉諭直言，「台中市政府的性平機制已經全面崩壞。近三年來，針對校園及公部門的性平事件，監察院對台中市政府提出了3個糾正案、2個彈劾案，還有一案正在調查中。但至今，沒有任何一個市府高層，為這些違法失職與包庇縱容負起責任。盧秀燕市長，請你立即解除教育局長蔣偉民、交通局長葉昭甫的職位。並且提出校園與公部門性平查核、申訴機制的具體改革方案！別讓台中市政府繼續成為包庇犯罪、掩蓋弊端的溫床。」

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