寵物用藥新制急轉彎！陳菁徽問道歉嗎？石崇良：回應第一線需求

衛福部長石崇良（左）今出席立院衛環委員會備詢。（記者塗建榮攝）

國民黨立委陳菁徽今於立院衛環委員會針對近日「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」所引發的社會討論指出，問題癥結在於政府在政策制定與執行上，未能充分貼近動物臨床醫療現場需求，才會引發如此龐大的社會反彈，並詢問衛福部與農業部是否應就此案向社會大眾表達歉意。衛福部長石崇良認為，重點並不在於道歉與否，而是政府應該正面回應第一線的實際需求。

石崇良表示，這項管理辦法是兩年多前，經多個團體共同討論後所形成的結果，對於此次引發的社會反彈，他感到相當訝異。

請繼續往下閱讀...

陳菁徽詢問，目前行政院對外表示，「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」將以暫緩方式處理。防檢署回應，將朝廢止該管理辦法的方向辦理，並預計於兩日內對外公布，同時也將會研議內容更明確、實務上可行，且符合法規位階要求的替代方案。

陳菁徽指出，依據「藥事法」第6條、第33條及第50條等相關規定，現行制度已明確將藥品定位為人用藥品，且動物診療機構不得購買、調劑或供應該等藥品。另農業部防檢署於書面報告中亦表示：「礙於現行藥事法規定，動物診療機構並非人用藥品供應對象，致使獸醫師臨床上雖有用藥需求，卻缺乏合法供應管道。」因此，外界普遍呼籲衛福部應檢討並修正「藥事法」相關規定。

對此，石崇良表示不宜，並指出「藥事法」的規範對象本為人用藥品，而非動物用藥品，因此動物用藥管理問題，應回歸動物用藥相關法規處理，而非透過修正「藥事法」因應。

陳菁徽指出，動物用藥管理制度的檢討，應可參考國際作法。以美國為例，美國食品藥品管理局（FDA）對動物用藥採取負面表列方式，僅針對因擔心藥物殘留影響公共健康的少數藥品，明定不得使用於經濟動物；至於伴侶動物，在相關負面表列上則幾乎未有限制。此作法顯示，美國相對尊重並信任獸醫師於伴侶動物治療過程中，具備高度專業判斷，以及藥品調劑與管理能力。

陳菁徽表示，台灣正面臨少子女化與超高齡社會的雙重衝擊，未來頂客家庭與單身人口勢必持續增加，伴侶動物的飼養需求也將隨之上升。然而，當前農業部與衛福部在動物用藥管理上，無論是法規面或實務面，皆存在明顯落差與矛盾，最終受影響的，就是毛孩及飼主的權益。

陳菁徽指出，除了應重新檢討現行動物用藥正面表列制度，朝向更具彈性的負面表列方式調整外，對於目前急救與住院藥物短缺、藥商登錄意願低落、標示包裝與成本負擔、偏鄉藥品取得困難，以及藥物流向管理等問題，農業部與衛福部都應正面面對，並提出具體可行的解決方案。對此，農業部防檢署長表示，關於寄存備藥機制，若管理辦法完成註銷以後，相關寄存問題將不存在，屆時藥商即可直接向動物診療機構供貨。

國民黨立委陳菁徽。（取自陳菁徽臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法