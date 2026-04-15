圖輯》鄭麗文秀「廣東特製女版中山裝」 補綴南京中山陵的遺憾

鄭麗文中常會中展現俐落身姿，介紹這套具備傳承意涵的「女版中山裝」，成為會場矚目焦點。（記者王藝菘攝）

國民黨主席鄭麗文訪中返台，今日上午拜會前立法院長王金平、下午在國民黨中央召開中常會，鄭麗文都穿著一套挺拔的黑色女版中山裝，引起關注及熱議。

據了解，這套服裝是由「廣東華人禮服公司」為她量身打造，表達對中華傳統文化的情懷。鄭麗文主持中常會時，還特別向在場中常委和立委們介紹，並擺出神氣的姿勢，引起熱烈掌聲。

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鄭麗文說，這套中山裝她原本打算在拜謁南京中山陵時穿的，但因為當時天氣寒冷，臨時改服裝，決定今天穿給大家看。隨後鄭麗文逐一頒發立法院本會期各委員會的幹部證書，並與藍委寒暄，氣氛熱絡。

中常會鄭麗文（中）介紹展示這套「女版中山裝」給黨內同仁。（記者王藝菘攝）

國民黨中常會中，國民黨主席鄭麗文（中）介紹展示這套「女版中山裝」給黨內同仁。（記者王藝菘攝）

鄭麗文中常會中展現俐落身姿，介紹這套具備傳承意涵的「女版中山裝」，大方，成為會場矚目焦點。（記者王藝菘攝）

鄭麗文以這身象徵傳承的裝束，展現出不畏挑戰、自信前行的神采。（記者王藝菘攝）

國民黨黨主席鄭麗文（左）穿上原訂在中山陵亮相的特製中山裝，拜會前院長王金平（右）。（記者王藝菘攝）

國民黨黨主席鄭麗文穿上原訂在中山陵亮相的特製中山裝，拜會前院長王金平。（記者王藝菘攝）

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