為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中10年來欠稅件數成長2.4倍！遭欠稅13.7億 淪欠稅天堂

    2026/04/15 19:27 記者蘇孟娟／台中報導
    林祈烽指出，台中欠稅額高達13.7億，淪欠稅天堂。（林祈烽提供）

    林祈烽指出，台中欠稅額高達13.7億，淪欠稅天堂。（林祈烽提供）

    台中市長盧秀燕向來自豪任內財政紀律佳，但市議員林祈烽指出，台中市欠稅案件數10年間成長高達2.4倍，欠稅金額也從7.6億元攀升至13.7億元，中央考核成績六都第5，淪欠稅天堂，也影響市庫收入；地稅局長沈政安指出，積極清理欠稅，自市長盧秀燕上任後，曾連續4年獲評比為六都第一名。

    議員林祈烽及施志昌指出，審計報告揭露市府推動的29項開源節流計畫，原先預期效益高達897億元，最終僅達成584億元，達成率僅65.19%，顯示財政管理成效尚需加強。

    林祈烽指出，其中欠稅清理成效不佳，根據2024年台中市稅捐統計年報欠稅案件數，從2015年的9萬9235件，到2024年暴增到23萬5769件，10年間成長2.4倍；欠稅金額也從7.6億元攀升至13.7億元，增加逾6億元，中央考核地方政府清理欠稅情形，台中市考評成績六都第5，僅贏過新北市，以台中市人口比例來看，2015年平均每百人約有3.6人欠稅，到了2024年竟提高至8.2人，幾乎翻倍成長，令人質疑是否已淪「欠稅天堂」。

    林祈烽強調，包括牌照稅等合計欠稅高達13.7億元，本應挹注市庫的收入，市府卻放任欠稅問題持續擴大，另又對外喊財政困難，還要發行公債，財政治理邏輯矛盾。

    沈政安指出，因積極查稅下開徵稅額逐年增加，欠稅數也相對增加，近3年徵起欠稅數累計已超過20億元，排六都第2名，在財政部防止新欠、清理舊欠評比也曾連續4年獲評為六都第一名，近2年則為六都第2名，清理欠稅績效亮眼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播