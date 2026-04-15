台中10年來欠稅件數成長2.4倍！遭欠稅13.7億 淪欠稅天堂

林祈烽指出，台中欠稅額高達13.7億，淪欠稅天堂。（林祈烽提供）

台中市長盧秀燕向來自豪任內財政紀律佳，但市議員林祈烽指出，台中市欠稅案件數10年間成長高達2.4倍，欠稅金額也從7.6億元攀升至13.7億元，中央考核成績六都第5，淪欠稅天堂，也影響市庫收入；地稅局長沈政安指出，積極清理欠稅，自市長盧秀燕上任後，曾連續4年獲評比為六都第一名。

議員林祈烽及施志昌指出，審計報告揭露市府推動的29項開源節流計畫，原先預期效益高達897億元，最終僅達成584億元，達成率僅65.19%，顯示財政管理成效尚需加強。

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林祈烽指出，其中欠稅清理成效不佳，根據2024年台中市稅捐統計年報欠稅案件數，從2015年的9萬9235件，到2024年暴增到23萬5769件，10年間成長2.4倍；欠稅金額也從7.6億元攀升至13.7億元，增加逾6億元，中央考核地方政府清理欠稅情形，台中市考評成績六都第5，僅贏過新北市，以台中市人口比例來看，2015年平均每百人約有3.6人欠稅，到了2024年竟提高至8.2人，幾乎翻倍成長，令人質疑是否已淪「欠稅天堂」。

林祈烽強調，包括牌照稅等合計欠稅高達13.7億元，本應挹注市庫的收入，市府卻放任欠稅問題持續擴大，另又對外喊財政困難，還要發行公債，財政治理邏輯矛盾。

沈政安指出，因積極查稅下開徵稅額逐年增加，欠稅數也相對增加，近3年徵起欠稅數累計已超過20億元，排六都第2名，在財政部防止新欠、清理舊欠評比也曾連續4年獲評為六都第一名，近2年則為六都第2名，清理欠稅績效亮眼。

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