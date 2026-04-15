拿錢換辭立委？黃國昌李貞秀各說各話 林智群：怎不公開開會錄影

李貞秀說，「她不拿一分錢、不求任何職位」。（記者塗建榮攝）

民眾黨中評會13日決議開除李貞秀黨籍，並指李要求拿錢換辭任不分區立委，黃國昌也證實，李確實索討立委薪資。李貞秀則反駁「不拿一分錢、不求任何職位」，回擊黃國昌是一派胡言。對此，律師林智群表示，民眾黨一堆人說有聽到，最好的方式就是公開開會錄影，但卻不願意拿出一刀斃命的證據。

林智群今在臉書發文表示，民眾黨不是最喜歡說公開透明？李貞秀在中評會上有沒有開口要錢，黃國昌跟李貞秀各說各話，民眾黨一堆人說有聽到，最好的方式就是公開開會錄影。

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林智群指出，民眾黨從黃國昌以下一堆人一直放話，說有聽到李貞秀索討立委薪資，卻不願意提供錄影記錄，讓他直呼，「很奇怪！錄影畫面一放出來，直接放血，不好嗎？如果只是一直放話，卻不願意拿出一刀斃命的證據，這些人就是信口開河的超速仔」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「真有的話，那個黨早就公布出來了」、「他們要求別人的，都是自己做不到的事」、「民眾黨哪會想把自己一刀斃命」、「小草記得要求要全程不剪片的錄影畫面」、「民眾黨喜歡的是別人公開透明，至於他們自己一直都是暗室黑箱作業」、「不是最喜歡直播嗎？為什麼他們沒有直播啦」。

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