傳彰化藍營地方大老反對提名他 魏平政霸氣回應

魏平政表明他個人非常有意願參選彰化縣長，在徵召人選確定前，他尊重每位地方大老的發言。（資料照）

國民黨彰化縣長提名人選再掀波瀾，基層焦慮升溫，原本預計今（15日）天中常會公布人選，卻傳出有地方大老反對徵召前考紀會主委、律師魏平政，黨中央考量黨內團結與整合，要再協調溝通，公布時間再延後。對此，魏平政說，傳聞他不知情，提名人選是黨中央的職權，身為黨員就是服從並接受，若他有機會承擔參選重任，他必全力以赴，如果不是他，他也會善盡黨員的責任全力輔選。

國民黨中常會今天未把彰化縣長提名人選列入討論提案，黨主席鄭麗文表明，縣長王惠美到日本考察，她們已先通過電話，等王惠美回國後再好好討論與規劃。鄭麗文此番意有所指的言論，被政壇解讀成王惠美是傳聞人在國外的地方大老，不過，王惠美早在出國前，被本報記者問及對傳出大老密室會談，以及縣長提名人選看法，她否認參加密會，也表明提名人選尊重黨中央，她沒有意見。

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魏平政受訪表示，對於傳聞有地方大老反對他，他非當事人（指地方大老），也不清楚過程，他無法評論，在每個人都有表達意見的權利下，他尊重每個人的發言，現階段的重點，他認為徵召前大家充分表達意見，人選確定後，都應全力替獲得徵召的人求得勝選，如此才能解決問題。

提到個人的參選意願，魏平政說，若有機會讓他承擔重任，「我是非常有意願！」

對於人選難產，立委謝衣鳯手機未接，無法得知其回應。柯呈枋表示，這代表黨中央已聽見地方的聲音，正審慎評估各方意見，外界相關傳聞不必過度解讀。

洪榮章則說，黨中央可能考慮基層的反彈，他主張依他和謝衣鳯、柯呈枋3人共同連署聲明，當初他們順意民意發起連署，主張在地徵召擇優參選，最後3人誰出線他們會接受；魏平政是優秀人才，但距離選舉只剩7個月，短時間提高全縣知名度「沒有那麼簡單！」希望黨中央接受連署3人擇優1人徵召，他們會充分合作與配合，一起努力拚勝選。

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