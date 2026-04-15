基北北桃TPASS推升 蘇俊賓：桃園公共運輸市占率成長突破6成

桃園市副市長蘇俊賓表示，在TPASS政策推升下，桃園市公共運輸市占率成長超過60%。（桃市府提供）

基北北桃今（15）日舉辦「我的減碳存摺2.0記者會暨頒獎典禮」，桃園市副市長蘇俊賓表示，TPASS推動以來，在基北北桃4市緊密合作宣傳下，已獲得很大成效，尤其桃園市公共運輸市占率成長超過60%，為全國成長幅度最高的城市，顯示綠色運輸透過跨縣市整合，優化各項軟硬體建設後，已獲得企業與民眾大力支持，也逐步改變國人通勤習慣。

蘇俊賓表示，桃園公共運輸市占率在全台排名雖居第4，但與雙北相比仍有落差，桃園每日有超過45萬人次往返雙北地區，跨區通勤數量龐大，透過基北北桃4市聯合倡議推動TPASS後，去年桃園的各項公共運輸已成功跨過1億人次使用門檻，有更多市民願意選擇大眾運輸等綠色運具，降低交通碳排量。

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蘇俊賓也提到，在TPASS推動過程中，企業參與也扮演關鍵角色，包括佳世達、台灣美光、健策精密及六和機械等企業皆積極投入，以往工業發展往往帶給大眾將會增加環境負擔的刻板印象，但如今企業經營思維已轉變，投入許多節能省水的綠色科技，並積極鼓勵員工搭乘大運運輸工具，在桃園已可見許多「產值成長、環境改善」並行成功的案例，蘇俊賓也一一頒獎表揚得獎企業，感謝他們協助市府推動綠色運輸政策。

蘇俊賓表示，許多關鍵政策未必都需要龐大經費投入，但只要制度設計得宜，便能改變民眾長期行為模式，他以TPASS及雙北垃圾費隨袋徵收為例，都是非常成功的環保政策，目前桃園人口持續增加，產生的垃圾也隨之增加，每人每日垃圾產生量約0.55公斤，明顯高於雙北水準，差別就在垃圾費的收取方式不同，垃圾費隨水費收費方式與垃圾量脫鉤，隨著人口成長，桃園必須建立源頭減量機制，並參考雙北經驗評估隨袋徵收制度，將原先隨自來水費附徵的垃圾處理費扣除，落實使用者付費原則。

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